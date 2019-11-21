Происшествия

Газета.RuГазета.RuЭкс-футболиста арестовали в Испании после конфискации тонны гашиша

Бывший футболист "Малаги" Серхио Контрерас Пардо, известный как Коке, был арестован испанской полицией. Как сообщает El Confidencial, являвшийся лидером группировки экс-спортсмен был был взят под стражу вместе с остальными 19 задержанными, проходившими по делу о незаконном обороте наркотиков.
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Экс-игрок «Малаги» и «Марселя» оказался лидером преступной группировки. Изъяты тонны гашиша и оружие

Sport24.ruвчера в 15:47

Экс-футболиста арестовали в Испании после конфискации тонны гашиша

Газета.Ru20:02

Коке арестован. Он был одним из главарей наркопреступников

Metaratingsвчера в 09:44

Бывшего футболиста арестовали в Испании за наркоторговлю

Инфо24вчера в 10:42

Экс-игрок «Малаги» Коке арестован в Испании после конфискации тонны гашиша

Чемпионат14:44

Экс-игрока «Малаги» арестовали в Испании после конфискации тонны гашиша

Спорт-Экспресс15:29

Экс-игрок «Малаги» Пардо арестован за торговлю наркотиками, конфискована тонна гашиша

Sports.ru15:59
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Политика

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Музыка

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Заварухин: у «Сибири» пошёл какой-то нехороший ком

Главный тренер "Сибири" Николай Заварухин подвёл итоги домашней игры с казанским "Ак Барсом" (1:4).
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Экс-директора петербургского «Водоканала» задержали после обысков

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РБК 14:36
Транспорт

Путин примет участие в открытии платной трассы «Москва — Петербург»

Президент России Владимир Путин в конце ноября примет участие в открытии платной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург».
RT на русском 20:33
Политика

США пригрозили задержать запуск «Северного потока-2»

Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.
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Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон

График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.
iXBT.com 05:57
Общество

В Московском регионе задержали трех вербовщиков ИГ

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Московском регионе трех членов террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), которые занимались вербовкой в террористические организации жителей Москвы и области.
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Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.
Lenta.ru 21:16
Технологии

Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов

РБК 14:20
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Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции

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Путин рассказал о тревоге после первых антироссийских санкций

На инвестфоруме «Россия зовет!» лидер РФ Владимир Путин признался, что после введения Западом первых санкционных ограничительных мер в отношении российской стороны он испытывал тревогу, однако в итоге стране удалось достичь больших успехов в импортозамещении по разным отраслям.
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Госдума продлила заморозку военных пенсий

В результате довольствие в октябре 2020 года увеличится на 3%. При этом заместитель министра обороны Леонид Горин отмечает, что в целом военные пенсии растут с положительной динамикой.
Live24 02:19
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Издание отмечает, что радар комплекса способен обнаруживать цели в соответствии с заявляемыми характеристиками только при условии его поднятия на несколько километров над поверхностью Земли.
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Российские танки Т-80БВМ на Севере напугали норвежских военных

Норвегия не знает, как реагировать на размещение новых модернизированных российских танков в непосредственной близости от своей государственной границы.
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Полиция допросила Лолиту Милявской по заявлению ее мужа

Развод певицы Лолиты Милявской с мужем спортивным тренером Дмитрием Ивановым перерос в скандал огромного масштаба.
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Авто

Audi представил новый электрический кроссовер Audi e-Tron Sportback

Немецкий автогигант Audi презентовал электрический кроссовер e-Tron Sportback, который публично продемонстрируют на автосалоне в Лос-Анджелесе.
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Общество

МЧС России направило колонну с гуманитарным грузом в Донбасс

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Зеленский отказался от помощи Белоруссии по охране границы в Донбассе

Украина не нуждается в помощи белорусских пограничников для восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе.
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Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

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Экономика

В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении.
Известия 17:37
Политика

Суд ООН требует от России ответить на иск Украины

Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
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В Денисовой пещере нашли древнейшую фигурку пещерного льва

Археологи нашли в Денисовой пещере фигурку пещерного льва, вырезанную из бивня мамонта, сообщается на сайте издания Сибирского отделения РАН.
N+1 07:11
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