Происшествия
Газета.RuЭкс-футболиста арестовали в Испании после конфискации тонны гашиша
Как сообщает El Confidencial, являвшийся лидером группировки экс-спортсмен был был взят под стражу вместе с остальными 19 задержанными, проходившими по делу о незаконном обороте наркотиков. В ходе операции стражи правопорядка конфисковали тонну гашиша.
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Экс-игрок «Малаги» и «Марселя» оказался лидером преступной группировки. Изъяты тонны гашиша и оружие
Sport24.ru19 ноября в 15:47
Бывший игрок «Малаги» арестован в Испании. У него конфисковали тонну наркотиков
Sportbox.RUвчера в 15:20
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