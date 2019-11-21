Происшествия

Газета.RuГазета.RuЭкс-футболиста арестовали в Испании после конфискации тонны гашиша

Как сообщает El Confidencial, являвшийся лидером группировки экс-спортсмен был был взят под стражу вместе с остальными 19 задержанными, проходившими по делу о незаконном обороте наркотиков. В ходе операции стражи правопорядка конфисковали тонну гашиша.
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Экс-футболиста арестовали в Испании после конфискации тонны гашиша

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Экс-игрок «Малаги» и «Марселя» оказался лидером преступной группировки. Изъяты тонны гашиша и оружие

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Экс-игрока «Малаги» арестовали в Испании после конфискации тонны гашиша

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Бывший игрок «Малаги» арестован в Испании. У него конфисковали тонну наркотиков

Sportbox.RUвчера в 15:20
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Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока Чика (штат Техас).
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Forbes составил рейтинг самых богатых российских блогеров в Instagram

Forbes представил рейтинг самых богатых российских блогеров в Instagram, список возглавила телеведущая Ксения Собчак.
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