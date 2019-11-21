Происшествия
Газета.RuЭкс-футболиста арестовали в Испании после конфискации тонны гашиша
Бывший футболист "Малаги" Серхио Контрерас Пардо, известный как Коке, был арестован испанской полицией. Как сообщает El Confidencial, являвшийся лидером группировки экс-спортсмен был был взят под стражу вместе с остальными 19 задержанными, проходившими по делу о незаконном обороте наркотиков.
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Зеленский прокомментировал приглашение Назарбаева на встречу с Путиным
Ранее в ноябре агентство Reuters сообщило, что Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане.
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Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли
Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
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Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября
Космос
Boeing выступила с возражениями по оценке NASA стоимости полёта на космическом корабле CST-100 Starliner
Как известно, Boeing и SpaceX стали победителями тендера NASA в сентябре 2014 года, получив контракты на сумму $4,3 млрд и $2,5 млрд соответственно, на запуск и эксплуатацию космических кораблей CST-100 Starliner и SpaceX Crew Dragon для выполнения шести полётов на МКС и обратно.
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София Ротару вернется с концертами в Россию
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Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
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Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Происшествия
В Охотском море зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Спорт
В состав сборной России по биатлону на Кубок мира внесли изменения
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки сборных на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
Происшествия
Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео
Появилось видео попытки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова схватить кортик во время проведения следственного эксперимента.
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20 ноября исполняется 30 лет артисту балета Сергею Полунину.
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Медведев призвал полностью отказаться от долевого строительства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного отказа в будущем от механизма долевого строительства в России.
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Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
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«Джокер» с Хоакином Фениксом получит продолжение
Каких-то подробностей о сюжете сиквела кинокомикса «Джокер» пока не сообщалось. Главную роль должен вновь сыграть Хоакин Феникс.
Политика
США пригрозили задержать запуск «Северного потока-2»
Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.
Технологии
В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов
Происшествия
На Кубани пропавшую школьницу нашли в яме туалета
Как выяснилось, ребенок провалился в общественный туалет. О пропаже девочки стало известно 18 ноября.
Наука
Вызывающие магнитные бури протоны отследили с помощью спутников
При увеличении солнечной активности деформации геомагнитного поля резко нарастают и вызывают магнитные бури.
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Time: Помпео планирует покинуть администрацию Трампа
Государственный секретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку и покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа.
Общество
Амурчане спешат пройти медкомиссию «на права» до 22 ноября
С 22 ноября ужесточаются правила проведения обязательного медосвидетельствования водителей.
Политика
Киев потребует компенсации за имущество в Крыму
Киев выступит с требованием к России выплатить компенсацию из-за имущества в портах Крыма.
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой
По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Общество
В Карском море всплыли две нитки трубопровода «Газпрома»
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Путин счел варварскими современные технологии добычи сланцевой нефти
Президент России Владимир Путин назвал варварскими современные технологии добычи сланцевой нефти и газа с точки зрения влияния на экологию.