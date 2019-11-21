Происшествия

Газета.RuГазета.RuЭкс-футболиста арестовали в Испании после конфискации тонны гашиша

Бывший футболист "Малаги" Серхио Контрерас Пардо, известный как Коке, был арестован испанской полицией. Как сообщает El Confidencial, являвшийся лидером группировки экс-спортсмен был был взят под стражу вместе с остальными 19 задержанными, проходившими по делу о незаконном обороте наркотиков.
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Экс-игрок «Малаги» и «Марселя» оказался лидером преступной группировки. Изъяты тонны гашиша и оружие

Sport24.ruвчера в 15:47

Экс-футболиста арестовали в Испании после конфискации тонны гашиша

Газета.Ru20:02

Коке арестован. Он был одним из главарей наркопреступников

Metaratingsвчера в 09:44

Бывшего футболиста арестовали в Испании за наркоторговлю

Инфо24вчера в 10:42

Экс-игрок «Малаги» Коке арестован в Испании после конфискации тонны гашиша

Чемпионат14:44

Экс-игрока «Малаги» арестовали в Испании после конфискации тонны гашиша

Спорт-Экспресс15:29

Экс-игрок «Малаги» Пардо арестован за торговлю наркотиками, конфискована тонна гашиша

Sports.ru15:59
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Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
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В Охотском море зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3

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Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

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Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки сборных на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
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Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

Появилось видео попытки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова схватить кортик во время проведения следственного эксперимента.
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Сергей Полунин отмечает 30-летие

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Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии

Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Медведев призвал полностью отказаться от долевого строительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного отказа в будущем от механизма долевого строительства в России.
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Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).
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Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.
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Как выяснилось, ребенок провалился в общественный туалет. О пропаже девочки стало известно 18 ноября.
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Вызывающие магнитные бури протоны отследили с помощью спутников

При увеличении солнечной активности деформации геомагнитного поля резко нарастают и вызывают магнитные бури.
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Государственный секретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку и покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа.
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Киев потребует компенсации за имущество в Крыму

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По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
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Путин счел варварскими современные технологии добычи сланцевой нефти

Президент России Владимир Путин назвал варварскими современные технологии добычи сланцевой нефти и газа с точки зрения влияния на экологию.
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