Происшествия

RT на русскомRT на русскомЭкс-футболиста сборной Колумбии задержали по делу о наркотиках

Бывший нападающий сборной Колумбии по футболу Эдвин Конго арестован испанской полицией в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Всего испанская полиция задержала десять человек.
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Бывший игрок «Реала» арестован по обвинению в наркоторговле

Metaratings14:21

Экс-игрок Колумбии задержан за незаконный оборот наркотиков

Газета.Ru13:05

Экс-футболиста сборной Колумбии задержали по делу о наркотиках

RT на русском13:10

Бывшего игрока сборной Колумбии арестовали за торговлю наркотиками

Советский спорт13:19

Экс-футболист сборной Колумбии задержан за незаконный оборот наркотиков

РИА Новости12:40

Экс-игрок «Реала» арестован в ходе операции, связанной с незаконным оборотом наркотиков

Чемпионат12:02

Экс-игрок «Реала» задержан в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

Sport24.ru11:55
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Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 16:18, Ашберн
Общество

Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
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«Проект»: Кремль планирует ввести голосование на выборах по почте

В условиях карантина Центризбирком для «охраны здоровья граждан» сможет вводить голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков.
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Общество

В Ростовской области начнут снимать ограничения с 15 мая

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что с 15 мая в регионе начнут снимать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 16:09
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Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

ТАСС 07:01
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Общество

Жителей Смоленской области обязали носить маски в общественных местах

Власти Смоленской области обязали всех жителей региона носить защитные маски в общественных местах в целях профилактики распространения нового коронавируса.
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Экономика

Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года

Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
Агробук 05:00
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Общество

Московское метро назвало закупочные цены масок

Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
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Здоровье

Названо условие выработки иммунитета к коронавирусу

Выработка иммунитета к инфекции зависит от состояния организма, заявил доктор медицинских наук Антон Ершов в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 13:38
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Общество

Торговые центры в Саратове пока не откроются

Должны быть соблюдены все санитарные меры.
Саратов 24 12:24
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Общество

Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок

"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
РИА Новости 15:22
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Происшествия

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
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Наука

В Болгарии нашли самые древние в Европе останки Homo sapiens

В Болгарии нашли самые древние на европейском континенте останки Homo sapiens.
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Общество

В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
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Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
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Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
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Общество

Собчак рассказала о лечении перенесшей пневмонию матери

Собчак позднее рассказывала, что у ее матери поднялась температура и ей поставили диагноз «вирусная пневмония».
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Происшествия

Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ

Российская газета 05:44
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Общество

Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне

Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:56
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Политика

Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
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Экономика

Норвегия потратит из своего суверенного фонда $42 млрд

Власти Норвегии прогнозируют, что в связи с пандемией COVID-19 и падением цен на нефть ВВП страны в нынешнем году снизится на 4%, а уровень безработицы вырастет до 5,9%. Несколько дней назад агентство Bloomberg уже сообщало, что Норвегия собирается продавать активы своего суверенного фонда.
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Общество

Роскосмос подтвердил контракт на доставку космонавта НАСА на МКС

Роскосмос и НАСА подписали контракт на доставку американского космонавта на МКС с помощью пилотируемого корабла "Союз МС", пишет ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.
Газета.Ru 16:08
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Политика

Пражские страдания

Не все, наверное, знают, что последней европейской столицей, освобожденной советскими войсками стал вовсе не Берлин, а Прага.
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Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии

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Общество

В Подмосковье продлили ограничения для предприятий до 18 мая

Власти Подмосковья решили ограничить работу предприятий еще на неделю.
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«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

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Здоровье

Во Владимирской области из больницы уволились около 40 сотрудников

Власти сообщили об увольнении 40 сотрудников из подразделений больницы в Струнино Владимирской области, которые написали заявления из-за боязни заразиться новой коронавирусной инфекцией и тяжелых условий труда.
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Миллионы компьютеров оказались под угрозой из-за разъема Thunderbolt

Специалист в области информационной безопасности Бьорн Руйтенберг открыл новый способ получить данные с компьютеров на Windows, выпущенных до 2019 года и оснащенных разъемом Thunderbolt.
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Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году

В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
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Премьера мультфильма «Викинг Вик» пройдет онлайн 12 мая

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Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno

Как ранее сообщали «Кубанские новости», российская группа Little Big представила песню Uno, с которой выступит на «Евровидении».
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Государство в Центральной Африке, бывшее колониальное владение Франции, с 1970 по 1991 год - Народная Республика Конго. Столица - город Браззавиль.
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