Происшествия
RT на русскомЭкс-футболиста сборной Колумбии задержали по делу о наркотиках
Бывший нападающий сборной Колумбии по футболу Эдвин Конго арестован испанской полицией в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Всего испанская полиция задержала десять человек.
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Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
Политика
«Проект»: Кремль планирует ввести голосование на выборах по почте
В условиях карантина Центризбирком для «охраны здоровья граждан» сможет вводить голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков.
Дождь 15:27
Общество
В Ростовской области начнут снимать ограничения с 15 мая
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что с 15 мая в регионе начнут снимать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 16:09
Общество
Жителей Смоленской области обязали носить маски в общественных местах
Власти Смоленской области обязали всех жителей региона носить защитные маски в общественных местах в целях профилактики распространения нового коронавируса.
ТАСС 13:35
Экономика
Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года
Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
Агробук 05:00
Общество
Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета 15:06
Здоровье
Названо условие выработки иммунитета к коронавирусу
Выработка иммунитета к инфекции зависит от состояния организма, заявил доктор медицинских наук Антон Ершов в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 13:38
Общество
Торговые центры в Саратове пока не откроются
Должны быть соблюдены все санитарные меры.
Саратов 24 12:24
Общество
Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок
"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
РИА Новости 15:22
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Наука
В Болгарии нашли самые древние в Европе останки Homo sapiens
В Болгарии нашли самые древние на европейском континенте останки Homo sapiens.
Евразия Daily 02:44
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
Мой Брянск 06:27
Общество
Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России
Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Общество
Собчак рассказала о лечении перенесшей пневмонию матери
Собчак позднее рассказывала, что у ее матери поднялась температура и ей поставили диагноз «вирусная пневмония».
Lenta.ru 16:01
Происшествия
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ
Российская газета 05:44
Общество
Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне
Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:56
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
Экономика
Норвегия потратит из своего суверенного фонда $42 млрд
Власти Норвегии прогнозируют, что в связи с пандемией COVID-19 и падением цен на нефть ВВП страны в нынешнем году снизится на 4%, а уровень безработицы вырастет до 5,9%. Несколько дней назад агентство Bloomberg уже сообщало, что Норвегия собирается продавать активы своего суверенного фонда.
Коммерсантъ 08:17
Общество
Роскосмос подтвердил контракт на доставку космонавта НАСА на МКС
Роскосмос и НАСА подписали контракт на доставку американского космонавта на МКС с помощью пилотируемого корабла "Союз МС", пишет ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.
Газета.Ru 16:08
Политика
Пражские страдания
Не все, наверное, знают, что последней европейской столицей, освобожденной советскими войсками стал вовсе не Берлин, а Прага.
Русская народная линия 11:01
Общество
В Подмосковье продлили ограничения для предприятий до 18 мая
Власти Подмосковья решили ограничить работу предприятий еще на неделю.
Городовой 01:57
Здоровье
Во Владимирской области из больницы уволились около 40 сотрудников
Власти сообщили об увольнении 40 сотрудников из подразделений больницы в Струнино Владимирской области, которые написали заявления из-за боязни заразиться новой коронавирусной инфекцией и тяжелых условий труда.
ТАСС 06:09
Технологии
Миллионы компьютеров оказались под угрозой из-за разъема Thunderbolt
Специалист в области информационной безопасности Бьорн Руйтенберг открыл новый способ получить данные с компьютеров на Windows, выпущенных до 2019 года и оснащенных разъемом Thunderbolt.
Российская газета вчера в 13:41
Армия и оружие
Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
Кино
Премьера мультфильма «Викинг Вик» пройдет онлайн 12 мая
VoD-сервис Okko анонсировал премьеры ряда фильмов и телешоу. Обновленная библиотека ждет зрителей платформы с 12 мая.
Киноафиша России 04:56
Музыка
Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno
Как ранее сообщали «Кубанские новости», российская группа Little Big представила песню Uno, с которой выступит на «Евровидении».
Кубанские новости 13:01