Бывший нападающий сборной Колумбии по футболу Эдвин Конго арестован испанской полицией в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Всего испанская полиция задержала десять человек.

Экс-футболиста сборной Колумбии задержали по делу о наркотиках

Общество Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова. 539

Происшествия В Севастополе отказались от «самовозгорающихся» аппаратов ИВЛ Севастополь, 12 мая 2020, 18:14 — REGNUM Власти Севастополя отказались от использования новых аппаратов ИВЛ на время выяснения причин их возгорания в других регионах страны. 1

Экономика На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство. 174

Общество Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина 12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина. 201

Финансы Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск. 51

Армия и оружие Кедми прокомментировал вероятность войны между Китаем и США Что касается Китая, то и ему такое противостояние вряд ли будет по душе.

Экономика Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина. 344

Происшествия Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля В Вооруженных силах страны информацию о ракете не подтвердили, однако отметили, что в результате «инцидента с кораблем» погибли как минимум 19 человек, еще 15 пострадали. 258

Общество Дмитрий Песков заболел коронавирусом В свою очередь супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка подтвердила в беседе с изданием Daily Storm, что она и ее муж находятся в больнице в связи с коронавирусом. 412

Здоровье На Кубани начали выплачивать обещанные президентом надбавки врачам Максимальная сумма выплат за месяц работы врачам госпиталей составит 130 тысяч рублей, среднему персоналу — 75 тысяч, младшему персоналу — 40 тысяч рублей. 3

Наука Найдено подтверждение естественного происхождения вируса SARS-CoV-2 По результатам исследования, опубликованным в журнале Current Biology, стало понятно, что геном вирусов рукокрылых содержит части коронавируса SARS-CoV-2, который и вызывает тот самый вирус COVID-19. 5

Общество НАСА завершило переговоры с «Роскосмосом» о покупке места на «Союзе» НАСА завершило переговоры с "Роскосмосом" по покупке места для американского астронавта в корабле "Союз", который отправится к Международной космической станции осенью, сообщили в НАСА.