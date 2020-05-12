Бывший нападающий сборной Колумбии по футболу Эдвин Конго арестован испанской полицией в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Всего испанская полиция задержала десять человек.

Экс-футболиста сборной Колумбии задержали по делу о наркотиках

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