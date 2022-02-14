Власти США с начала пандемии делали все необходимое для стимулирования экономики, чтобы избежать краха, но сейчас наблюдается состояние «похмелья», заявил в интервью РБК российско-американский инвестор, бывший гендиректор НТВ Борис Йордан.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил, что Минские соглашения не могут быть выполнены "на условиях РФ", сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
Высокомерие и невежество главы МИД Британии Лиз Трасс на встрече с коллегой Сергеем Лавровым привели к дальнейшему ухудшению отношений с Россией, написала в статье для интернет-журнала Spiked обозреватель Мэри Дежевски.