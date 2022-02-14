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Российско-американский инвестор Йордан сравнил ситуацию в мировой экономике с похмельем

Власти США с начала пандемии делали все необходимое для стимулирования экономики, чтобы избежать краха, но сейчас наблюдается состояние «похмелья», заявил в интервью РБК российско-американский инвестор, бывший гендиректор НТВ Борис Йордан.
ФАН
Проблему усугубила пандемия, которая нарушила цепочки поставок по всему миру, что «привело к повышению цен, потому что нет продукции», добавил Йордан.
Lenta.ru
По прогнозам Goldman Sachs, Федеральная резервная система США (ФРС) повысит базовую процентную ставку в этом году семь раз вместо ранее ожидавшихся пяти.
РБК
В России же, наоборот, «сумасшедше позитивная ситуация» в экономике, считает Йордан.
РБК

Подробнее о событии

Миллиардер сравнил состояние мировой экономики с похмельем
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