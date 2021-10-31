Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко в статье для издания "Украинская правда" заявил о том, что глава государства Владимир Зеленский может спасти страну от "нападок России", если публично признается в "своих грехах" и покинет должность президента.
По версии издания, "возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей вызвало беспокойство у некоторых официальных лиц в Соединенных Штатах и Европе, которые полагают, что фиксируют необычные перемещения техники и военных на западном фланге России".
Приобретенное Украиной у Турции вооружение перестает быть турецким, поэтому Украина должна перестать использовать название страны в этом контексте, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в кулуарах G20.