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Экс-генпрокурор Луценко предложил Зеленскому способ «спасти Украину от России»

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко в статье для издания "Украинская правда" заявил о том, что глава государства Владимир Зеленский может спасти страну от "нападок России", если публично признается в "своих грехах" и покинет должность президента.
Газета.Ru
Москве, как считает Юрий Луценко, экс-генпрокурор Украины, выгодно видеть на посту украинского лидера слабого президента, имеющего небезупречную репутацию.
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Планом спасения Украины экс-генпрокурор назвал признание Зеленским всех ошибок и проведение досрочных выборов Верховную раду.
Известия
Затем необходимо сформировать новое правительство, которое будет "подотчетно парламенту" для "защиты и строительства страны через кровь, слезы и пот".
Газета.Ru

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