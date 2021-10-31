Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко в статье для издания "Украинская правда" заявил о том, что глава государства Владимир Зеленский может спасти страну от "нападок России", если публично признается в "своих грехах" и покинет должность президента.
"Четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со своей территории вблизи Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар восемью управляемыми ракетами Delilah по объектам ПВО САР, находящимся 20 километров западнее и 12 километров северо-западнее Дамаска", - сказал Кулить на брифинге.
Россия с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии коронавируса, во время которой наблюдается очередной подъем заболеваемости, считает заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
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