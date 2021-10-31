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Экс-генпрокурор Украины Луценко предложил Зеленскому уйти с поста президента

Президент Украины Владимир Зеленский может спасти страну от «нападок России».
Политика Сегодня
Москве, как считает Юрий Луценко, экс-генпрокурор Украины, выгодно видеть на посту украинского лидера слабого президента, имеющего небезупречную репутацию.
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Другим странам выгодно, что украинское государство возглавляет слабый и неопытный политик, а офшорный скандал подрывает поддержку Владимира Зеленского на Западе.
ПолитРоссия
Затем необходимо сформировать новое правительство, которое будет "подотчетно парламенту" для "защиты и строительства страны через кровь, слезы и пот".
Газета.Ru

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