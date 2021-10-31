Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье «Шесть уроков одной пандемии», опубликованной в «Российской газете», заявил об усилении откровенных провокаций НАТО, чьи корабли регулярно приближаются к российским границам, порой нарушая их.
Многие россияне при появлении симптомов COVID-19 совершают ошибки, которые позже приводят к тяжелому постковидному синдрому, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа.