Lenta.ruЭкс-глава БНБ Польши генерал Козей призвал НАТО сбивать ракеты ВС России на западе УкраиныБригадный генерал, экс-глава Бюро нацбезопасности Польши (БНБ) Станислав Козей заявил, что НАТО следует сделать бесполетную зону над Западной Украиной.Lenta.ruГенерал предположил, что альянс "имеет право" предъявить России ультиматум.РИА НовостиГенерал добавил, что если российские силы не прекратят ракетные удары, «то с определенного момента мы можем развернуть средства противоракетной обороны над западом Украины».URA.RuРоссия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля.URA.RuЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMPravda.RuФАНiReactorНародные новостиИнфоСМИВоенное обозрениеShraibikus NewsГлавный региональныйYakutsk.ruПолитРоссияИзвестияГазета.RuГЛАС.RUРЕН ТВКомсомольская правдаВоенное делоПодробнее о событииПольский генерал призвал НАТО сбивать ракеты России над Западной УкраинойНародные новости21:09Польский генерал Козей призвал НАТО сбивать российские ракеты на западе УкраиныПолитРоссия21:05Отставной польский генерал Козей предложил сбивать российские ракеты над западными районами УкраиныNVL18 июня в 11:01Польский генерал в отставке предложил сбивать ракеты РФ над западными областями УкраиныBanki Loans18 июня в 11:32Польский генерал Козей: Польша может сбивать российские ракеты на западе УкраиныИА SM-News18 июня в 11:06Бригадный генерал Польши Козей предложил сбивать российские ракеты над западной УкраинойФАН20:33Отставной польский генерал предложил сбивать российские ракеты над западными областями УкраиныВоенное обозрение18 июня в 10:34Показать ещёОценить207Поделиться