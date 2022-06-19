Будьте в Плюсе

Экс-глава БНБ Польши генерал Козей призвал НАТО сбивать ракеты ВС России на западе Украины

Бригадный генерал, экс-глава Бюро нацбезопасности Польши (БНБ) Станислав Козей заявил, что НАТО следует сделать бесполетную зону над Западной Украиной.
Lenta.ru
Генерал предположил, что альянс "имеет право" предъявить России ультиматум.
РИА Новости
Генерал добавил, что если российские силы не прекратят ракетные удары, «то с определенного момента мы можем развернуть средства противоракетной обороны над западом Украины».
URA.Ru
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля.
URA.Ru

Подробнее о событии

Польский генерал призвал НАТО сбивать ракеты России над Западной Украиной
Народные новости21:09
Польский генерал Козей призвал НАТО сбивать российские ракеты на западе Украины
ПолитРоссия21:05
Отставной польский генерал Козей предложил сбивать российские ракеты над западными районами Украины
NVL18 июня в 11:01
Польский генерал в отставке предложил сбивать ракеты РФ над западными областями Украины
Banki Loans18 июня в 11:32
Польский генерал Козей: Польша может сбивать российские ракеты на западе Украины
ИА SM-News18 июня в 11:06
Бригадный генерал Польши Козей предложил сбивать российские ракеты над западной Украиной
ФАН20:33
Отставной польский генерал предложил сбивать российские ракеты над западными областями Украины
Военное обозрение18 июня в 10:34

Интересное

Аналитик Евсеев заявил, что попытка НАТО захватить Калининград вынудит РФ на ядерный удар

Военный аналитик Института стран СНГ Владимир Евсеев в беседе с «Украиной.ру» допустил применение Россией ядерного оружия при провокации НАТО.
Lenta.ru21:11

FP заявила о переговорах ФРГ и ее готовности прекратить помощь Киеву, чтобы не унижать РФ

Германия выступает против «унижения» России и готова для этого прекратить помощь Украине.
Lenta.ru21:20

Кулеба заявил, что Украина будет воевать лопатами при отсутствии поставок западного оружия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что даже в случае, если поставки западных вооружений Киеву прекратятся, его страна продолжит противостоять России и будет "воевать лопатами".
ТАСС20:06

Премьер Франции Борн считает угрозой Франции потерю президентским блоком большинства мест

Премьер-министр Франции Элизабет Борн считает, что потеря президентским блоком «Вместе!» большинства в Национальном собрании страны представляет угрозу.
RT на русском17:10

Автоэксперт Субботин допустил возрождение «Жигулей» и других советских машин в России

Автоэксперт Вячеслав Субботин заявил, что в России могут начать производить «Жигули» и другие советские марки машин.
Lenta.ru21:41

Мэр Одессы Труханов выразил обеспокоенность ростом ненависти ко всему русскому

Мэр Одессы Геннадий Труханов раскритиковал рост русофобии на Украине и выступил против переименования улицы Пушкина в городе.
РИА Новостивчера в 13:23

Бывший премьер Британии Браун рассказал, как Путин заставлял его сидеть на низком стуле

Экс-премьер рассказал, что во время его визита в Москву в 2006 году, когда он возглавлял казначейство, Путин заставил его сидеть на низком стуле.
Shraibikus Newsвчера в 10:44

ETNT: названы 5 позитивных изменений в организме человека при отказе от белого хлеба

На страницах американского портала Eat This, Not That появился материал, в котором сказано, что отказ от обычного белого хлеба принесет пользу для здоровья человека.
Solenka.infoвчера в 01:36

СП: Безжалостная «Коалиция» артиллерии ВС РФ на Украине шокировала Пентагон

Американских экспертов поразило и шокировало, что ВС США абсолютно не готовы к подобной массированной и сокрушительной вооруженной борьбе с любым противником.
Topdaynews.ruвчера в 05:14

В Новосибирске посчитали, сколько «Лад» можно купить вместо авто чиновников

Стало известно, сколько новых машин этой марки можно купить вместо иномарок губернатора Андрея Травникова или мэра Анатолия Локтя.
АиФ Новосибирск21:31