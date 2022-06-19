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Экс-глава БНБ Польши генерал Козей призвал НАТО сбивать ракеты ВС России на западе Украины

Бригадный генерал, экс-глава Бюро нацбезопасности Польши (БНБ) Станислав Козей заявил, что НАТО следует сделать бесполетную зону над Западной Украиной.
Lenta.ru
Генерал предположил, что альянс "имеет право" предъявить России ультиматум.
РИА Новости
Генерал добавил, что если российские силы не прекратят ракетные удары, «то с определенного момента мы можем развернуть средства противоракетной обороны над западом Украины».
URA.Ru
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине.
ФАН

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