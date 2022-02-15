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Экс-глава ЦБ Дубинин предупредил об остановке платежей в валюте в случае жестких санкций

В случае войны и жестких санкций карты россиян не заблокируют.
Газета.Ru
"Рублевые расчеты не будут останавливаться. Российские банки будут продолжать давать гражданам возможность снимать деньги в банкоматах, проводить платежи и расчеты в рублях", - уточнил Дубинин.
Газета.Ru
Карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в случае обострения геополитической обстановки: ограничения коснутся только «пластика», выпущенного зарубежными банками.
Плас
«Любые безналичные платежи в иностранной валюте могут быть остановлены из-за того, если американские и европейские банки заморозят корреспондентские счета российских банков», — заявил эксперт.
Плас

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Экс-глава ЦБ предупреждает об остановке платежей в валюте в случае жестких санкций
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Несмотря на санкции: банковские карты в России будут работать
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