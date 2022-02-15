Газета.RuЭкс-глава ЦБ Дубинин предупредил об остановке платежей в валюте в случае жестких санкцийВ случае войны и жестких санкций карты россиян не заблокируют.Газета.Ru"Рублевые расчеты не будут останавливаться. Российские банки будут продолжать давать гражданам возможность снимать деньги в банкоматах, проводить платежи и расчеты в рублях", - уточнил Дубинин.Газета.RuКарты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в случае обострения геополитической обстановки: ограничения коснутся только «пластика», выпущенного зарубежными банками.Плас«Любые безналичные платежи в иностранной валюте могут быть остановлены из-за того, если американские и европейские банки заморозят корреспондентские счета российских банков», — заявил эксперт.ПласЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuСоловей.ИнфоПласПодробнее о событииЭкс-глава ЦБ предупреждает об остановке платежей в валюте в случае жестких санкцийFBM.ru23:44Несмотря на санкции: банковские карты в России будут работатьInfox.ruвчера в 09:16Жесткие санкции приведут к остановке платежей в долларах и евроСоловей.Инфовчера в 05:28Экс-глава ЦБ рассказал о работе банковских карт после «самых жестких санкций»Московский Комсомолецвчера в 06:56Экс-глава ЦБ Дубинин развеял опасения о блокировке карт в случае войныГазета.Ruвчера в 05:00Показать ещёОценить52Поделиться