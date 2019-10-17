Общество

РБКРБКЭкс-глава Челябинской области назвал новость об уголовном деле фейком

Дело против Дубровского МВД расследует в отношении бывшего главы региона уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК) с ущербом порядка 20 млрд руб, сообщил 11 октября адвокат Игорь Трунов, защищающий в рамках другого дела предыдущего губернатора области Михаила Юревича.
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с чего всё началось

Борис Дубровский — РБК: «Я никуда не эмигрировал, я — гражданин России»

Информацию подтвердил глава ФАС Игорь Артемьев, при этом адвокат Дубровского Рустам Курмаев заявил, что экс-губернатора и его защиту о его преследовании никто не уведомлял.
РБК06:48

Подробнее о событии

Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции

Ведомости08:12

Экс-глава Челябинской области назвал новость об уголовном деле фейком

РБК06:49

Экс-губернатор Челябинской области Дубровский рассказал об уголовном деле против него и эмиграции

74.ru07:50

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский считает фейком новость о деле против него

КП - Челябинск07:46

Борис Дубровский: О возбуждении уголовного дела мне не известно

Челябинск Сегодня07:35

Челябинский экс-губернатор заявил РБК, что не знает про уголовное дело против него

ТАСС08:08

Дубровский прокомментировал слухи о Путине и своей новой работе

URA.Ru07:44
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Авто

Появились первые снимки Nissan X-Trail нового поколения

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Ректор СибГМУ рассказала, как без фанатизма сохранить здоровье

Ректор Сибирского государственного медуниверситета Ольга Кобякова презентовала журналистам свою книгу «Здоровье без фанатизма».
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Кино

В сети появился трейлер фильма «Лёд 2»

Кинокомпания Sony выложила в сеть первый трейлер фильма «Лёд 2». Он выйдет на экраны страны 14 февраля 2020 года.
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Политика

На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
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Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя

Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
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Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Политика

Медведев попросил не засорять язык иностранными терминами

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал не засорять русский язык иностранными терминами, у которых есть более понятные аналоги.
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Политика

Спикер Рады ответил на призыв ООН закрыть сайт «Миротворец»

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал призыв заместителя председателя мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамина Моро к украинским депутатам инициировать закрытие сайта «Миротворец».
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Транспорт

«Победа» объявила о повышении цен на 40% из-за решения суда

Авиакомпания «Победа» приняла решение поднять стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию.
РБК 15 октября в 20:10
Политика

МИД РФ направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Министерство иностранных дел России направит США ноту в связи со снятием с поезда в Северодвинске троих американских дипломатов, сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Евгений Иванов.
Коммерсантъ 04:23
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Солнцев высказался о венерическом заболевании участников «Дома-2»

Шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев высказался о назревающем нешуточном скандале — выяснилось, что сразу несколько участников проекта "Дом 2" лечатся от венерического заболевания, пишет портал Teleprogramma.pro.
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Происшествия

В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже

В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
RT на русском 07:37
Армия и оружие

Пуски баллистических и крылатых ракет прошли под руководством Путина

Минобороны России сообщило о проведении пусков баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:40
Происшествия

Экс-полковник СК заявил о давлении от ФСБ для оговора Бастрыкина

Другую взятку — $500 тыс. от основателя сети ресторанов «Якитория» Олега Шейхаметова — получил лично начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Максименко: за деньги особист должен был проигнорировать «непроцессуальные решения» следователей насчет судьбы Кочуйкова.
РБК 06:54
Политика

США помогли России предотвратить теракты

Россия, в свою очередь, помогла американской стороне в расследовании теракта на марафоне в Бостоне в апреле 2013 года.
Газета.Ru 08:36
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Американский боксёр Дэй скончался после нокаута

Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.
RT на русском 01:49
Музыка

Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора

В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
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Происшествия

Главреда российской газеты заподозрили в изнасиловании журналистки

Lenta.ru 06:23
Здоровье

Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки

Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда вчера в 11:57
Общество

Обвиняемый по делу о беспорядках Губайдулин покинул Россию

Айдар Губайдулин, обвиняемый в насилии против представителя власти на несанкционированной акции 27 июля в Москве, находится за рубежом, несмотря на подписку о невыезде.
РИА Новости 03:55
Технологии

В России завершились испытания экономичной версии Sukhoi Superjet 100

На подмосковном аэродроме Жуковский завершились летные испытания самолета Sukhoi Superjet 100 с горизонтальными законцовками крыла (сайберлетами), которые позволят значительно экономить топливо при взлете и посадке судна, сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Rambler News Service вчера в 12:00
Политика

Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
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Происшествия

Сбежавшие Ромео и Джульетта нашлись на заброшенной даче

Предположительно, подростки жили все это время на дачах, куда перестали приезжать садоводы по окончании сезона.
Радио Комсомольская правда 08:16
Общество

Мошенники придумали новый вид фальшивых купюр

Появился новый способ обмана банкоматов: фальшивомонетчики наклеивают на поддельные купюры специальные ленты, и устройство воспринимает ее как настоящую, сообщила представитель Генпрокуратуры Елена Малык.
Sibnet Новости вчера в 06:58
Культура

Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

Суть событий вчера в 15:55
Общество

Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.
Lisa.ru 15 октября в 10:45
Общество

В Гидрометцентре обещают теплый ноябрь

В ноябре на европейской территории России ожидается погода выше температурной нормы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лаборатории Гидрометцентра Людмилу Паршину.
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Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Кино

Советский фильм «Вий» вошел в топ лучших фильмов ужасов в истории

Кинолента ленинградского режиссера Георгия Кропачева "Вий", снятая в 1967 году по мотивам одноименной повести Николая Гоголя, оказалась в списке 100 лучших фильмов ужасов за всю историю кинематографии.
Народные новости вчера в 04:13
Футбол

«Это жизнь, это спорт»: Сергей Семак оценил травму Малкома

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед игрой в чемпионате России против ФК «Ростов» высказался о травмах игроков сине-бело-голубых бразильца Малкома и Эммануэля Мамманы.
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Российский политик. Губернатор Челябинской области с 15 января 2014 по 19 марта 2019. Генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината, инженер-металлург.
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Трунов Игорь Леонидович
Российский политик
Российский политик, адвокат, юрист, председатель Всероссийской политической партии «Демократическая правовая Россия», председатель президиума коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнёры» города Москвы. Председатель Московского отделения Российского Красного Креста. Президент Союза адвокатов России. Руководитель отделения проблем права РАЕН. Заместитель председателя Международного союза юристов. Кандидат экономических наук, доктор юридических наук, профессор.
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