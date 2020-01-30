Политика

RT на русскомRT на русскомЭкс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей региона за критику

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который был отправлен в отставку указом российского президента в связи с утратой доверия, поблагодарил жителей республики за совместную работу, а также за критику.
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Отправленный президентом России Владимиром Путиным в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев поблагодарил в Instagram
 жителей республики за понимание и критику.
Газета.Ru06:11

Подробнее о событии

Отправленный в отставку глава Чувашии поблагодарил жителей республики

РБК06:40

Экс-глава Чувашии обратился через «Инстаграм» со словами благодарности

REGNUM04:42

Экс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей республики за понимание и критику

Интерфакс - Россия03:03

Игнатьев поблагодарил жителей Чувашии через инстаграм

Мой город Чебоксары03:45

Экс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей региона за критику

RT на русском03:35

Игнатьев поблагодарил жителей Чувашии за понимание и критику

PRO Город Чебоксары03:27

Экс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей региона за критику и совместную работу

ТАСС04:38
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На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.
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В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.
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Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
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Путин увеличил число машин с «мигалками» в администрации президента

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым добавил своей администрации еще две машины с "мигалкой", документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Президент России Владимир Путин поручил АП рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление, сообщает ТАСС.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта представить предложения о выплатах инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны.
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Уральские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) смогли разыграть актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг, пишет "РИА Новости".
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ЕС призвал Россию обеспечить проход судов через Керченский пролив

Украина и Европейский союз призвали Россию обеспечить свободный проход судов через Керченский пролив.
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Под Белгородом из-за метели встала скоростная «Ласточка»

Поезд «Ласточка» № 745в из Москвы застрял из-за метели в Белгородской области.
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Украина приняла решение относительно участия в ПАСЕ

Украинская делегация отказалась покидать ПАСЕ из-за того, что большинство депутатов поддержали возвращение России полномочий в полном объёме.
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Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала бывшего президента Украины Леонида Кравчука, заявившего о встрече Сталина и Гитлера во Львове в 1940 году.
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Как сообщает ToDay News Ufa, английская команда «Манчестер Сити» смогла выйти в финал Кубка английской лиги, по сумме двух встреч обыграв «Манчестер Юнайтед».
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Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян

Около половины россиян (48%) с одобрением восприняли первые действия нового глава правительства РФ Михаила Мишустина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
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Совет Евросоюза утвердил соглашение об условиях выхода Великобритании из состава сообщества, информирует пресс-служба.
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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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