с чего всё началось

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который был отправлен в отставку указом российского президента в связи с утратой доверия, поблагодарил жителей республики за совместную работу, а также за критику.

Общество Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником» На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.

Энергетика Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.

Политика Украина приняла решение относительно участия в ПАСЕ Украинская делегация отказалась покидать ПАСЕ из-за того, что большинство депутатов поддержали возвращение России полномочий в полном объёме.

Политика Захарова высказалась о словах Кравчука про встречу Гитлера и Сталина Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала бывшего президента Украины Леонида Кравчука, заявившего о встрече Сталина и Гитлера во Львове в 1940 году.

Шоу-бизнес Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери Жена погибшего всемирно известного баскетболиста Коби Брайанта Ванесса поблагодарила людей за слова поддержки после авиакатастрофы, в которой погиб её супруг и 13-летняя дочь.