Политика
RT на русскомЭкс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей региона за критику
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который был отправлен в отставку указом российского президента в связи с утратой доверия, поблагодарил жителей республики за совместную работу, а также за критику.
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Отправленный президентом России Владимиром Путиным в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев поблагодарил в Instagram жителей республики за понимание и критику.Газета.Ru06:11
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Экс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей республики за понимание и критику
Интерфакс - Россия03:03
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