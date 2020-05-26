с чего всё началось

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина. В исковом заявлении, зарегистрированном 20 мая, говорится, что господин Игнатьев намерен оспорить указ господина Путина о досрочном прекращении полномочий.

Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Экономика МЭР внесло в правительство план восстановления экономики Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщал ранее, что общенациональный план восстановления экономики будет внесен в правительство 25 мая. 3

Здоровье Президент Узбекистана поручил усилить карантин в регионах Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил усилить карантин и увеличить количество тестирований на коронавирус из-за роста числа заболеваний.

Здоровье Губернатор сделал важное заявление по ограничениям в Самарской области Во вторник, 26 мая, Дмитрий Азаров призвал ужесточить контроль за соблюдением ограничений и самоизоляции в Самарской области в связи с напряженной ситуацией по заболевшим коронавирусом. 27

Общество Рособрнадзор опубликовал уточненное расписание ЕГЭ-2020 Расписание составлено так, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы: 3 августа - ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа - ЕГЭ по русскому языку, 7 августа - по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 4

Биатлон Касперович рассказал о назначении в Болгарию и работе с Логиновым Зачем Болгария Александр Касперович, бывший наставник сборной России и действующий личный тренер ведущего биатлониста страны Александра Логинова, рассказал о том, как принял предложение болгарской федерации биатлона возглавить национальную команду этой страны.

Армия и оружие Военные подготовили площадки для двух медцентров в Дагестане "Личный состав батальона механизации железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО) завершил подготовку площадок под строительство новых многофункциональных медицинских центров в городах Дербент и Хасавюрт (Республика Дагестан)", - говорится в сообщении. 3

Политика Путин бросил ручку в ходе совещания Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. 3,1K

Здоровье Число умерших от коронавируса выросло в Бурятии и Забайкалье В регионе зарегистрировано 1313 случаев заражения (+59 за сутки), из больниц выписано 618 человек.В больницах Бурятии 14 пациентов в тяжелом состоянии, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.В Забайкалье за сутки умерли два человека, рассказали в оперативном штабе региона.

Армия и оружие США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил. 527

Общество Вышел закон об ОСАГО без техосмотра Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра. 227

Космос SpaceX впервые запустит астронавтов в космос Запуск 27 мая станет первым отправлением астронавтов с космодрома Кеннеди с момента последнего полета шаттла NASA в 2011 году. 3

Энергетика «Газпром» остался без транзита через Польшу Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса. 2,1K

Экономика Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе. 1,4K

Шоу-бизнес Пригожин ответил Шнурову стихами Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт. 490

Общество Кадыров призвал медиков забыть об отпуске и отдыхе на время пандемии Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал всех сотрудников ведомств и специалистов, которые участвуют в борьбе против коронавирусной инфекции, до завершения пандемии отказаться от отпусков. 3

Политика В США назвали условие оперативной подготовки ядерных испытаний «Думаю, это может произойти относительно оперативно», — отметил Уолтер и добавил, что если речь будет идти о более серьезных испытаниях с полноценным сбором данных, то на подготовку могут уйти годы. 1

Политика Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» Президент США Дональд Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» после того, как под некоторыми его постами появились сообщения о фальсификации информации. 9

Кино Опубликованы новые фото со съёмок «Довода» Кристофера Нолана Лос-Анджелес, США, 26 мая 2020, 23:52 — REGNUM В сеть выложили фотографии со съёмочной площадки предстоящего фантастического фильма Кристофера Нолана «Довод».