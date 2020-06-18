Общество
КоммерсантъЭкс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Читать в источнике
Оценить97
с чего всё началось
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики.ТАССвчера в 18:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 03:16, Ашберн
Шоу-бизнес
Собчак спросила Рудковскую о проституции
Московский Комсомолец вчера в 03:51
Шоу-бизнес
Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес
Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес.
Paparazzi.ru 17 июня в 02:30
Общество
Российских работодателей могут обязать поощрять сотрудников
Работодателей в России предлагают обязать морально и материально стимулировать сотрудников.
ФАН вчера в 21:05
Происшествия
Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову
Газета.Ru 01:42
Общество
В Екатеринбургской епархии прокомментировали конфликт в монастыре
РИА Новости 17 июня в 00:42
Армия и оружие
Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы
Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил корреспондент ТАСС по итогам ночных репетиций парада.
ТАСС вчера в 18:05
Общество
В России провели более 15,6 млн тестов на коронавирус
Российские специалисты провели 15,6 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции.
Известия 17 июня в 02:24
Политика
В Японии приостановили развертывание баз ПРО США
Хакасия-Информ 16 июня в 03:25
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — комиссия составляет один процент от любой суммы, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 02:57
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru вчера в 16:09
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
В России создан гражданский вариант арктического вертолёта
RT на русском 02:22
Общество
В Белоруссии задержали соперника Лукашенко на выборах президента
Претендент на пост президента Белоруссии и бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико задержан за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления.
Профиль вчера в 13:05
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
Политика
В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма
В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
Российская газета 02:49
Происшествия
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
РИА Новости вчера в 04:27
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС вчера в 03:11
Шоу-бизнес
Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения
18 июня телеведущий и юморист Максим Галкин принимает поздравления с днем рождения.
ТВ Центр вчера в 05:53
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов впервые поделился деталями развода с Аленой Гавриловой
Одним из основных вопросов, который волновал поклонников, стало расставание Агаларова с его женой, Аленой Гавриловой.
iReactor вчера в 07:18
Общество
В России начали испытывать вакцину против коронавируса на добровольцах
В Москве в военном госпитале имени Бурденко начали испытывать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 на 18 добровольцах, сообщило Минобороны.
Ведомости вчера в 07:41
Политика
Путин прокомментировал сравнение Зеленским СССР и фашистской Германии
Заявления президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажется на отношениях Киева и Москвы и на самом главе государства.
Известия вчера в 14:09
Политика
Путин готовит обращение к россиянам на тему поправок в Конституцию
Глава государства планирует разъяснить россиянам смысл поправок в Конституцию РФ.
Кубань 24 вчера в 03:47
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Общество
Жители Земли смогут наблюдать необычное солнечное затмение
НИА Самара вчера в 02:44
Происшествия
Внук экс-губернатора Хабаровского края арестован за пьяное ДТП
Российская газета вчера в 20:59
Политика
Трамп намекнул на рассекречивание информации об НЛО
ТК Звезда 00:06
Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС вчера в 04:59
Авто
Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
Тарантас Ньюс вчера в 07:36