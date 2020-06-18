Общество

КоммерсантъКоммерсантъЭкс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
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Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики.
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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 по 29 января 2020. Отстранен от должности Главы в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации 29 января 2020 года.
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