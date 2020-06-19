Общество
КоммерсантъЭкс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
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Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики.ТАССвчера в 18:32
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