Общество
КоммерсантъЭкс-глава Evraz Степанов назначен гендиректором «ВСМПО-Ависма»
Сергей Степанов, ранее руководивший угольным дивизионом Evraz, назначен генеральным директором крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».
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«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz Сергей Степанов, долгое время руководивший угольным дивизионом Evraz, возглавит крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».Коммерсантъвчера в 18:00
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Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
ТАСС вчера в 16:15
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
Общество
У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн
Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews вчера в 13:21
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com вчера в 02:11
Происшествия
После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело
По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости.
Вести.Ru 03:21
Гаджеты
На официальной странице компания Samsung показала новый Galaxy Note 20
Показано мобильное устройство в цвете Mystic Bronze.
46ТВ 03:51
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
Общество
Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»
В 2016 году Forbes оценивал состояние господина Лебедева в $400 млн. Сеть кафе «Андерсон» основана в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 23:21
Общество
Поправки к Конституции России поддержали 77,92% проголосовавших
Поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании поддержали 77,92% проголосовавших, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по итогам обработки 100% протоколов.
ТАСС 02:51
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Общество
Около 6,8 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в РФ за сутки
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 661 165 случаев коронавирусной инфекции, 9 683 умерших и 428 978 выписанных (6 047 выписаны за последние сутки).
Интерфакс 03:34
Здоровье
Без чего жир не уходит из организма сказала эндокринолог
МедиаПоток 02:45
Происшествия
Главу Облученского района Виктора Орла приговорили к 4 годам лишения свободы условно
В ЕАО главе Облученского района Виктору Орлу и предпринимателю-застройщику Олегу Нехаенко вынесен приговор по громкому уголовному делу об аварийных новостройках в п. Известковом, сообщили ИА ЕАОМеdіа в областной прокуратуре.
EAOmedia.ru 02:25
Футбол
ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби чемпионата России по футболу
РБК 30 июня в 15:28
Шоу-бизнес
Актер театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
Актер театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщили его друзья и родственники.
Эхо Москвы вчера в 11:23
Общество
В Минздраве заявили о ситуации с коронавирусом в Омской области
Региональный Минздрав в четверг, 2 июля, заявил о ситуации с коронавирусом в Омской области.
РИА СуперОмск 03:10
Общество
Коронавирусом в России за сутки заразились 6760 человек
6760 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России за прошедшие сутки; в стационарах умерли 147 больных.
Сиб.фм 03:32
Футбол
Футбольное дерби «Уфы» и казанского «Рубина» завершилось вничью
Вадим Евсеев, занимающий должность главного тренера в российском профессиональном футбольном клубе "Уфа", прокомментировал закончившееся вничью противостояние своих подопечных с казанским "Рубином".
CT news вчера в 11:51
Общество
Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными
Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Интерфакс вчера в 18:27
Армия и оружие
В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия
Как отметили журналисты, использование системы в реальном боевом столкновении с США может принести пользу России.
RuNews24.ru 00:58
Кино
Пользователи Mail.ru выбрали лучшие фильмы о собаках
Фильм «Хатико: Самый верный друг» возглавил пятерку лучших фильмов о собаках по мнению пользователей сервиса «Кино Mail.ru», 2 июля сообщается на его странице.
ИА Красная Весна 02:25
Путешествия
Tez Tour возобновил работу в Турции
Об открытии собственного принимающего офиса в Турции сообщил туроператор TEZ TOUR.
Турпром 03:57
Авто
Китайский минивэн GAC GN8 за 3,5 миллиона рублей представили в России
Кроме базовой версии со светодиодной оптикой, «зимним пакетом», 3-зонным климат-контролем, системой доступа без ключа и другими системами безопасности и помощи водителю покупателям предложена версия Prestige за 3 миллиона 99 тысяч рублей и максимальная комплектация Premium за 3,5 млн рублей.
Evo-rus.com вчера в 01:27
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении
Известия 29 июня в 05:15
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля
Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля Церемонию закрытия фестиваля впервые доверили вести дочери покойного актера Сергея Бодрова.
Экспресс газета вчера в 14:09
Экономика
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки
В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Гаджеты
Игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 5G покажут 22 июля
На сайте ASUS запущен таймер обратного отсчёта до презентации игрового смартфона ROG Phone 3 с поддержкой 5G.
Игромания.ру 02:39