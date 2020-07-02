Общество

КоммерсантъКоммерсантъЭкс-глава Evraz Степанов назначен гендиректором «ВСМПО-Ависма»

Сергей Степанов, ранее руководивший угольным дивизионом Evraz, назначен генеральным директором крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».
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«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz

«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz Сергей Степанов, долгое время руководивший угольным дивизионом Evraz, возглавит крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».
Коммерсантъвчера в 18:00

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ВСМПО-АВИСМА возглавил бывший вице-президент «Евраза»

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Для «ВСМПО-Ависма» нашли руководителя в крупном угольном холдинге

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Экс-глава Evraz Степанов назначен гендиректором «ВСМПО-Ависма»

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Бывший топ-менеджер Evraz возглавит «ВСМПО-Ависма»

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В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

ТАСС вчера в 16:15
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Общество

Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
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Общество

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С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог

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Происшествия

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Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
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Семь планет выстроятся 4 июля в большой парад Солнечной системы

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Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»

В 2016 году Forbes оценивал состояние господина Лебедева в $400 млн. Сеть кафе «Андерсон» основана в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 23:21
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Поправки к Конституции России поддержали 77,92% проголосовавших

Поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании поддержали 77,92% проголосовавших, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по итогам обработки 100% протоколов.
ТАСС 02:51
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Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

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Общество

Около 6,8 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в РФ за сутки

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Без чего жир не уходит из организма сказала эндокринолог

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Актер театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни

Актер театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщили его друзья и родственники.
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Общество

В Минздраве заявили о ситуации с коронавирусом в Омской области

Региональный Минздрав в четверг, 2 июля, заявил о ситуации с коронавирусом в Омской области.
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Общество

Коронавирусом в России за сутки заразились 6760 человек

6760 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России за прошедшие сутки; в стационарах умерли 147 больных.
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Футбол

Футбольное дерби «Уфы» и казанского «Рубина» завершилось вничью

Вадим Евсеев, занимающий должность главного тренера в российском профессиональном футбольном клубе "Уфа", прокомментировал закончившееся вничью противостояние своих подопечных с казанским "Рубином".
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Общество

Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными

Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
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В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия

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Об открытии собственного принимающего офиса в Турции сообщил туроператор TEZ TOUR.
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Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 29 июня в 05:15
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Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля

Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля Церемонию закрытия фестиваля впервые доверили вести дочери покойного актера Сергея Бодрова.
Экспресс газета вчера в 14:09
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Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки

В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00
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Игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 5G покажут 22 июля

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Международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Российской Федерации, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. Штаб-квартира - в Лондоне. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100. ЕВРАЗ объединяет около 80 000 сотрудников по всему миру.
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