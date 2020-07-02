«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz Сергей Степанов, долгое время руководивший угольным дивизионом Evraz, возглавит крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».

с чего всё началось

Общество У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии. 24

Здоровье С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19. 210

Происшествия После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости. 122

Общество Поправки к Конституции России поддержали 77,92% проголосовавших Поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании поддержали 77,92% проголосовавших, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по итогам обработки 100% протоколов. 181

Происшествия Главу Облученского района Виктора Орла приговорили к 4 годам лишения свободы условно В ЕАО главе Облученского района Виктору Орлу и предпринимателю-застройщику Олегу Нехаенко вынесен приговор по громкому уголовному делу об аварийных новостройках в п. Известковом, сообщили ИА ЕАОМеdіа в областной прокуратуре. 1

Футбол Футбольное дерби «Уфы» и казанского «Рубина» завершилось вничью Вадим Евсеев, занимающий должность главного тренера в российском профессиональном футбольном клубе "Уфа", прокомментировал закончившееся вничью противостояние своих подопечных с казанским "Рубином".

Общество Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. 547

Кино Пользователи Mail.ru выбрали лучшие фильмы о собаках Фильм «Хатико: Самый верный друг» возглавил пятерку лучших фильмов о собаках по мнению пользователей сервиса «Кино Mail.ru», 2 июля сообщается на его странице.

Путешествия Tez Tour возобновил работу в Турции Об открытии собственного принимающего офиса в Турции сообщил туроператор TEZ TOUR.

Авто Китайский минивэн GAC GN8 за 3,5 миллиона рублей представили в России Кроме базовой версии со светодиодной оптикой, «зимним пакетом», 3-зонным климат-контролем, системой доступа без ключа и другими системами безопасности и помощи водителю покупателям предложена версия Prestige за 3 миллиона 99 тысяч рублей и максимальная комплектация Premium за 3,5 млн рублей. 71

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Экономика Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии. 21