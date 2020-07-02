Экономика
КоммерсантъЭкс-глава Evraz Степанов назначен гендиректором «ВСМПО-Ависма»
Сергей Степанов, ранее руководивший угольным дивизионом Evraz, назначен генеральным директором крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».
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«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz Сергей Степанов, долгое время руководивший угольным дивизионом Evraz, возглавит крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».Коммерсантъвчера в 18:00
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Общество
В Башкирии поправки в Конституцию поддержали 88,68% избирателей
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Известия вчера в 20:35
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ЦИК объяснила резкую смену результатов голосования в Коми
Резкое изменение соотношения голосов сторонников и противников поправок в Конституцию в Республике Коми объясняется увеличением количества обработанных протоколов.
РБК вчера в 16:23
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 654 тыс. (6556 за сутки).
РБК 01:03
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ВОЗ заявила о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса
Всего в мире разрабатывается 141 прототип вакцины от коронавируса, некоторые из них могут быть завершены через несколько месяцев.
РБК 01:27
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
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Mockva.ru вчера в 23:16
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Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости вчера в 19:50
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Госдепартамент США собирается профинансировать инициативы, направленные на распространение "американских ценностей" в Словении, сообщает RT.
Москва 24 02:15
Финансы
Курс евро впервые с 14 мая превысил 80 рублей
Курс евро на Московской бирже превышал отметку 80 руб. впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов.
Коммерсантъ 30 июня в 11:15
Общество
В Свердловской области закончили голосовать по изменению Конституции
REGNUM вчера в 11:02
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Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»
В 2016 году Forbes оценивал состояние господина Лебедева в $400 млн. Сеть кафе «Андерсон» основана в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 23:21
Политика
В Вене 60% граждан РФ не поддержали поправки к Конституции
На избирательном участке в посольстве России в Австрии большинство граждан - 60% - проголосовали против поправок в Конституцию.
Национальная служба новостей 02:01
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче РПЛ
Московское "Динамо" сыграло вничью с "Сочи" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 15:11
Политика
NYT назвала имя главного посредника между Россией и талибами
Главным посредником между Россией и движением «Талибан» (запрещено в России) был Рахмат Азизи, который ранее работал контрабандистом наркотиков, сообщили источники The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 22:48
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Футбольный матч между «Оренбургом» и «Уралом» отменен
Футбольный матч «Оренбург» — «Урал», который должен был пройти сегодня, 1 июля, не состоится.
Prooren.ru вчера в 05:16
Общество
На Украине число выявленных случаев коронавируса достигло 45 887
На Украине число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 45 887. За сутки было выявлено 889 новых случаев.
RT на русском 02:17
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
ТАСС вчера в 16:15
Общество
Серебренников не намерен покидать Россию, пока не выплатит штраф
РИА Новости вчера в 16:16
Происшествия
Неизвестные убили 24 пациента реабилитационного центра в Мексике
В декабре прошлого года из аналогичного реабилитационного центра были похищены более 20 пациентов.
Российская газета вчера в 21:15
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Потенциально самый мощный смартфон в мире Android выйдет 22 июля
Предшественника новинки под названием Asus ROG Phone 2 презентовали 22 июля прошлого года.
Evo-rus.com 01:31
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Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
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Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления
Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подал в отставку из-за «систематического политического давления».
Lenta.ru вчера в 14:53
Технологии
Российские специалисты создадут прибор для ИВЛ-терапии на дому
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на разработчиков, приборы станут альтернативой больничной ИВЛ-терапии.
Аргументы и Факты вчера в 23:05
Экономика
Кабмин выделил бизнесу 20 миллиардов на покупку масок
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Форпост Северо-Запад 29 июня в 06:13
Армия и оружие
Россия выполняет заказы на поставку оружия в ударном темпе
Военное дело вчера в 05:45
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«Сельта» продлила контракт со Смоловым до конца сезона
30 июня истекал срок аренды футболиста, однако пресс-служба испанского ФК сообщила, что "Сельта" продлила контракт со Смоловым до фактического конца сезона.
Версия.Инфо вчера в 04:00