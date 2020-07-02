«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz Сергей Степанов, долгое время руководивший угольным дивизионом Evraz, возглавит крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».

с чего всё началось

Авто На автомобиль безопасности добавили радужные наклейки На Mercedes AMG GT-R Берндта Майландера добавили радужные наклейки и надпись #WeRaceAsOne в рамках новой кампании Формулы 1 по борьбе с COVID-19 и осуждением расизма и неравенства.

Религия Захвативший монастырь опальный священник выдвинул условие РПЦ Захвативший Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом опальный схиигумен Сергий (Романов) выдвинул Екатеринбургской епархии игумена Вениамина (Райникова) условие, при котором он будет присутствовать на церковном суде против него. 14

Происшествия Подозреваемый в госизмене курский полицейский обжаловал арест Бывший начальник отделения МВД Золотухинского района Курской области Дмитрий Борзенков, подозреваемый в госизмене, обжаловал свой арест. 2

Происшествия СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске «Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК. 257

Политика CNN: Путин одержал оглушительную победу Оглушительной победой президента России Владимира Путина назвала CNN результаты всероссийского голосования о поправках в Конституцию РФ.

Общество Посольство России прокомментировало вспышку бубонной чумы в Монголии Монголия быстро отреагировала на вспышку бубонной чумы, приняв все необходимые меры, пишет РИА "Новости" со ссылкой на посольства России в Улан-Баторе. 170

Авто Россияне стали активнее покупать машины Во время карантина, напомним, продажи новых автомобилей упали до рекордного уровня, но похоже в июне ситуация стабилизировалась. 186

Политика Госсовет Турции принял решение о соборе Святой Софии за 20 минут Госсовет (Высший административный суд) Турции на заседании 2 июля вынес вердикт, что решение о том, будет ли собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле превращен из музея в мечеть, вынесут в течение максимум 15 дней. 31

Происшествия В Ростовской области чуть не столкнулись два авиалайнера В Ростовской области над поселком Стожки 10 июня чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщил портал Aviation Safety. 145

Политика NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами» Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники. 603

Экономика «Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ". 176

Энергетика Саудовская Аравия пригрозила новой нефтяной войной Если Ангола и Нигерия не смогут соблюдать свои обязательства в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, Саудовская Аравия развяжет против них ценовую войну. 18