Общество
КоммерсантъЭкс-глава Evraz Степанов назначен гендиректором «ВСМПО-Ависма»
Сергей Степанов, ранее руководивший угольным дивизионом Evraz, назначен генеральным директором крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz Сергей Степанов, долгое время руководивший угольным дивизионом Evraz, возглавит крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».Коммерсантъвчера в 18:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 07:07, Ашберн
Авто
На автомобиль безопасности добавили радужные наклейки
На Mercedes AMG GT-R Берндта Майландера добавили радужные наклейки и надпись #WeRaceAsOne в рамках новой кампании Формулы 1 по борьбе с COVID-19 и осуждением расизма и неравенства.
F1news.ru 06:00
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Общество
Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»
Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
Религия
Захвативший монастырь опальный священник выдвинул условие РПЦ
Захвативший Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом опальный схиигумен Сергий (Романов) выдвинул Екатеринбургской епархии игумена Вениамина (Райникова) условие, при котором он будет присутствовать на церковном суде против него.
Lenta.ru 05:55
Происшествия
Подозреваемый в госизмене курский полицейский обжаловал арест
Бывший начальник отделения МВД Золотухинского района Курской области Дмитрий Борзенков, подозреваемый в госизмене, обжаловал свой арест.
Известия 03:24
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
Политика
CNN: Путин одержал оглушительную победу
Оглушительной победой президента России Владимира Путина назвала CNN результаты всероссийского голосования о поправках в Конституцию РФ.
Накануне.Ru 05:39
Политика
Песков: Регионы, где была низкая явка, наказывать не будем
В администрации президента РФ никто не собирается устраивать разбирательства с главами регионов, где была низкая явка на общероссийском голосовании.
Евразия Daily 06:54
Общество
Первый президент Казахстана Назарбаев вылечился от коронавируса
Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
Интерфакс 05:20
Политика
Кремль потребовал расследовать нападение на журналиста Давида Френкеля
Кремль призвал расследовать инцидент с нападением полицейского на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке.
Ведомости 06:53
Общество
Посольство России прокомментировало вспышку бубонной чумы в Монголии
Монголия быстро отреагировала на вспышку бубонной чумы, приняв все необходимые меры, пишет РИА "Новости" со ссылкой на посольства России в Улан-Баторе.
Газета.Ru 06:36
Авто
Россияне стали активнее покупать машины
Во время карантина, напомним, продажи новых автомобилей упали до рекордного уровня, но похоже в июне ситуация стабилизировалась.
Tvoe-avto.com 30 июня в 13:02
Политика
Госсовет Турции принял решение о соборе Святой Софии за 20 минут
Госсовет (Высший административный суд) Турции на заседании 2 июля вынес вердикт, что решение о том, будет ли собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле превращен из музея в мечеть, вынесут в течение максимум 15 дней.
Российская газета 06:55
Шоу-бизнес
Вдова Виктора Проскурина хочет провести прощание с актером в Доме кино
Вдова заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина Ирина Хонда хочет, чтобы прощание проходило публично и на сцене Дома кино.
Невские Новости вчера в 17:08
Футбол
Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru вчера в 00:48
Политика
Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
Происшествия
В Ростовской области чуть не столкнулись два авиалайнера
В Ростовской области над поселком Стожки 10 июня чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщил портал Aviation Safety.
РИА Новости 06:37
Происшествия
Российский полицейский изнасиловал студентку и пустился в бега
В Татарстане задержали бывшего полицейского, три месяца находившегося в розыске за изнасилование 16-летней студентки.
Lenta.ru 05:58
Шоу-бизнес
Пригожин сравнил артистов в России с крепостными
Фото: Instagram prigozhin_iosif В интервью изданию «Современник» Йосиф Пригожин сравнил работу артистов в России с крепостными.
ВладТайм 03:19
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Экономика
«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих
Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:18
Здоровье
Онколог назвала единственный способ обнаружить рак на ранних стадиях
Хотя немало людей, которые по разным причинам выступают против такого исследования, тем не менее, в ряде случаев оно очень важно.
Shraibikus News 05:33
Авто
В России начались продажи новой версии седана Subaru Legacy
Компания Subaru начала продажи в России седана Legacy в специальной комплектации Ultimate.
Известия 06:14
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила новой нефтяной войной
Если Ангола и Нигерия не смогут соблюдать свои обязательства в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, Саудовская Аравия развяжет против них ценовую войну.
Lenta.ru 06:32
Политика
Минтранс не подтвердил данные об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
Фото: Pixabay Минтранс в лице Евгения Дитриха не подтвердил данные об открытии авиационных рейсов в Турцию с 15 июля.
Версия.Инфо 30 июня в 07:46
Экономика
Акционерам Tesla посоветовали исключить Маска из совета директоров
Консалтинговая компания Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), представляющая услуги акционерам Tesla, посоветовала исключить основателя компании Илона Маска из совета директоров, пишет The Guardian со ссылкой на PIRC.
Газета.Ru вчера в 11:32
Игры
Sony опубликовала песню из оригинального саундтрека Ghost of Tsushima
Игромания.ру 05:35