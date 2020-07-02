Общество

КоммерсантъКоммерсантъЭкс-глава Evraz Степанов назначен гендиректором «ВСМПО-Ависма»

Сергей Степанов, ранее руководивший угольным дивизионом Evraz, назначен генеральным директором крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».
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«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz

«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz Сергей Степанов, долгое время руководивший угольным дивизионом Evraz, возглавит крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».
Коммерсантъвчера в 18:00

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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 09:32, Ашберн
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