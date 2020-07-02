«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz Сергей Степанов, долгое время руководивший угольным дивизионом Evraz, возглавит крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».

с чего всё началось

Армия и оружие Ракетные комплексы Javelin направят в Донбасс — Генштаб ВСУ Киев, 2 июля 2020, 12:37 — REGNUM Американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin направят в район проведения карательной операции против жителей Донбасса, заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак 2 июля в интервью изданию АрмияІпfоrм.

Происшествия В МЧС уточнили площадь пожара на Тверской улице в Москве Площадь пожара в здании на Тверской улице в Москве составила 300 кв. м. Об этом РБК сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС по Москве. 102

Экономика Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index. 132

Здоровье Описан день в «красной зоне» российской больницы Журналистка «Московского комсомольца» Ирина Боброва побывала в «красной зоне» Федерального научно-клинического центра ФМБА и описала один день из жизни врачей и пациентов.

Политика Эксперт назвал «аномальными» 22 млн голосов на голосовании по Конституции Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин по итогам анализа 88 млн избирателей пришел к выводу, что более 22 млн голосов можно считать «аномальными». 1

Спорт World Athletics отказала предоставлять отсрочку ВФЛА по выплате штрафа «World Athletics получила просьбу об отсрочке еще месяц назад, мы тогда ответили, что дата выплаты не будет изменена», — цитирует слова представителя World Athletics ТАСС. 1

Шоу-бизнес Галкин высмеял слова Бабкиной о ее видениях в реанимации Галкин начал шоу с того, что поздравил 70-летнюю певицу с победой над коронавирусом, подарил ей большую бутылку антисептика и несколько раз подшутил над ее словами о видениях в реанимации.

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 2K

Шоу-бизнес Татьяна Навка с дочерью отправилась в речной круиз по России Татьяна Навка, фигуристка в прошлом, а ныне организатор ледовых шоу, заявила, что отправляется в путешествие по России на теплоходе вместе со своей дочерью Надеждой Песковой. 11

Армия и оружие Минобороны Индии одобрило закупку 21 истребителя МиГ-29 у России Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и модернизацию имеющихся в ВВС страны 59 таких истребителей на сумму более 984 миллионов долларов, говорится в заявлении минобороны Индии.

Общество Торговые комплексы в Петербурге откроют не в ближайшее время Торговые комплексы в Петербурге будут открыты, когда коэффициент распространения коронавируса в городе будет меньше 0,5 и половина коечного фонда станет свободна. 15