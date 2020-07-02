Общество
КоммерсантъЭкс-глава Evraz Степанов назначен гендиректором «ВСМПО-Ависма»
Сергей Степанов, ранее руководивший угольным дивизионом Evraz, назначен генеральным директором крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».
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«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz Сергей Степанов, долгое время руководивший угольным дивизионом Evraz, возглавит крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».Коммерсантъвчера в 18:00
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Политика
Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам
Президент Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание "Город трудовой доблести".
РИА Новости 09:32
Армия и оружие
Ракетные комплексы Javelin направят в Донбасс — Генштаб ВСУ
Киев, 2 июля 2020, 12:37 — REGNUM Американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin направят в район проведения карательной операции против жителей Донбасса, заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак 2 июля в интервью изданию АрмияІпfоrм.
REGNUM 05:37
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Происшествия
В МЧС уточнили площадь пожара на Тверской улице в Москве
Площадь пожара в здании на Тверской улице в Москве составила 300 кв. м. Об этом РБК сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС по Москве.
РБК 09:12
Экономика
Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд
Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
РБК 08:16
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Экономика
Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого
Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.
Vologda-poisk.ru 04:53
Здоровье
Описан день в «красной зоне» российской больницы
Журналистка «Московского комсомольца» Ирина Боброва побывала в «красной зоне» Федерального научно-клинического центра ФМБА и описала один день из жизни врачей и пациентов.
Lenta.ru 08:43
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
Футбол
Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
В лиге отметили, что разрешение о проведении матча выносит Роспотребнадзор Оренбурга.
CT news 04:12
Политика
Эксперт назвал «аномальными» 22 млн голосов на голосовании по Конституции
Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин по итогам анализа 88 млн избирателей пришел к выводу, что более 22 млн голосов можно считать «аномальными».
Росбалт 07:34
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
Политика
Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС
Министерство обороны Финляндии отказалось от свастики на ряде эмблем Военно-воздушных сил.
Евразия Daily 04:37
Политика
В Раде заявили, что Порошенко готовит на Украине «кровавый» переворот
Депутат Верхной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что экс-президент страны Петр Порошенко готовит "кровавый" переворот, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:17
Происшествия
Прокуратура Башкирии выявила нарушения в РКБ им. Куватова
Проверкой были выявлены факты несоответствия данных о случаях внебольничной пневмонией.
REGNUM 07:32
Общество
В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов
В Twitter ситуационно-кризисного центра МИДа появилось сообщение, автор которого предлагает купить базу с данными российских туристов, зарегистрировавшихся на портале «Госуслуги».
РБК 07:20
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Спорт
World Athletics отказала предоставлять отсрочку ВФЛА по выплате штрафа
«World Athletics получила просьбу об отсрочке еще месяц назад, мы тогда ответили, что дата выплаты не будет изменена», — цитирует слова представителя World Athletics ТАСС.
CT news 06:39
Космос
Нестабильная массивная голубая звезда исчезла в карликовой галактике
N+1 30 июня в 10:10
Шоу-бизнес
Галкин высмеял слова Бабкиной о ее видениях в реанимации
Галкин начал шоу с того, что поздравил 70-летнюю певицу с победой над коронавирусом, подарил ей большую бутылку антисептика и несколько раз подшутил над ее словами о видениях в реанимации.
Вечерняя Москва 07:17
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
Шоу-бизнес
Татьяна Навка с дочерью отправилась в речной круиз по России
Татьяна Навка, фигуристка в прошлом, а ныне организатор ледовых шоу, заявила, что отправляется в путешествие по России на теплоходе вместе со своей дочерью Надеждой Песковой.
CT news 08:04
Армия и оружие
Минобороны Индии одобрило закупку 21 истребителя МиГ-29 у России
Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и модернизацию имеющихся в ВВС страны 59 таких истребителей на сумму более 984 миллионов долларов, говорится в заявлении минобороны Индии.
РИА Новости 09:23
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
Происшествия
В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка
Российская газета 07:48
Общество
Торговые комплексы в Петербурге откроют не в ближайшее время
Торговые комплексы в Петербурге будут открыты, когда коэффициент распространения коронавируса в городе будет меньше 0,5 и половина коечного фонда станет свободна.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 08:21
Авто
В Беларуси озвучили предварительные цены на кроссовер Geely FY11
Появилась предварительная информация о стоимости кроссовера Geely FY11 на автомобильном рынке Беларуси.
Тарантас Ньюс вчера в 13:14
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала, как она сама заявила, против поправок к Конституции.
RuNews24.ru вчера в 10:09