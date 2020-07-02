Общество
КоммерсантъЭкс-глава Evraz Степанов назначен гендиректором «ВСМПО-Ависма»
Сергей Степанов, ранее руководивший угольным дивизионом Evraz, назначен генеральным директором крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».
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«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz Сергей Степанов, долгое время руководивший угольным дивизионом Evraz, возглавит крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».Коммерсантъвчера в 18:00
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Политика
Явка на голосование по поправкам в Москве достигла 53%
Явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ в Москве на 19:00 составляет 53,08%.
Life.ru вчера в 12:36
Политика
ЦИК представила итоги голосования после подсчёта 100% протоколов
ЦИК представила итоги голосования по поправкам к Конституции после подсчёта 100% протоколов.
RT на русском 02:56
Здоровье
Прием пациентов с коронавирусом прекратили три больницы в Воронеже
Заболевших с COVID-19 с 1 июля перестали принимать еще три медучреждения Воронежа – областная детская больница №1 и городские № 5 и 16, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
Обозреватель Врн вчера в 14:14
Политика
Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения итогов ЦИК
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что поправки вступят в силу после официального подведения итогов ЦИК.
Общественная служба новостей 02:44
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ
Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат.
ТАСС вчера в 09:13
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче РПЛ
Московское "Динамо" сыграло вничью с "Сочи" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 15:11
Происшествия
Медведь напал на рыбака на Камчатке
ТАСС вчера в 21:02
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн в 2019 году стал долларовым миллионером
Российский музыкант и видеооблогер Алишер Валеев, более известный под творческим псевдонимом Моргенштерн, по результатам 2019 года вошел в ТОП долларовых миллионеров до 40 лет по версии издания Forbes.
Актуальные Новости вчера в 10:32
Политика
Поправки поддержали 77,92% россиян после обработки 100% протоколов
ЦИК закончил обработку всех протоколов по России, передает ТАСС.
Газета.Ru 02:53
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия 29 июня в 15:44
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru вчера в 04:34
Авто
Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4
Созданный в тесном сотрудничестве двух автоконцернов, кроссовер Suzuki Across, судя по всему, является точной копией Toyota RAV4, а точнее - его поднебесного близнеца Wildlander.
Новые автомобили 00:33
Общество
Названы самые высокооплачиваемые в России профессии в период пандемии
В топ-5 самых высокооплачиваемых специальностей вошли медицинские работники, средняя зарплата которых составила 45,2 тыс. руб. в месяц.
Газета.Ru 02:08
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
ТАСС вчера в 16:15
Общество
В Чечне за поправки проголосовало почти 98% избирателей
В Москве за поправки проголосовало 66,1% избирателей, против — 32,9%. В столице обработано около 98% протоколов.
Коммерсантъ 00:39
Политика
Объявлены результаты голосования по поправкам к Конституции
Объявлены результаты голосования по поправкам к Конституции после обработки ста процентов протоколов.
Lenta.ru 02:54
Культура
Создатель мультсериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона
Джадж снимет два новых сезона шоу, в которых он снова озвучит главных героев.
Mockva.ru вчера в 20:19
Общество
Более 20 млн тестов на коронавирус провели в России
В России провели более 20 млн тестов на выявление коронавируса, из-за подозрения на COVID-19 в больницах находится 286 тыс. человек.
Московский Комсомолец 02:57
Происшествия
В Приморье якутянин убил криминального авторитета-земляка
Личность погибшего установлена — он находился в федеральном розыске, объявленном полицией Сунтарского района Якутии за совершение тяжкого преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УВМД края.
REGNUM 01:49
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com 30 июня в 14:36
Политика
Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 19:06
Политика
Путин выступит с обращением к гражданам
30 июня около 14:00 глава государства выступит с телеобращением к гражданам.
Российская газета 30 июня в 05:28
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
РБК 30 июня в 10:10
Происшествия
Журналисты «Новой газеты» Светлана Виданова и Игорь Финковский обратились в полицию
Журналисты "Новой газеты" Светлана Виданова и Игорь Финковский обратились в полицию.
Эхо Москвы 02:42
Футбол
Семак одержал 50-ю победу на посту наставника «Зенита»
Наставник «Зенита» Сергей Семак выиграл свой 50-й матч, находясь у руля команды. Это произошло сегодня в игре 25-го тура РПЛ с «Тамбовом».
ProstoProSport вчера в 16:00
Политика
Голосовавшие в Нью-Йорке россияне не поддержали поправки в Конституцию
Большинство из проголосовавших россиян в Нью-Йорке не поддержали поправки в Конституцию, информировал пресс-секретарь Генконсульства РФ в городе Алексей Топольский.
Московский Комсомолец вчера в 23:02
Здоровье
Россия начала экспорт лекарства для лечения коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" начали поставлять препарат для лечения коронавируса "Авифавир" на экспорт, в июне он уже был отправлен в Белоруссию, в ближайшее время ожидаются поставки в Казахстан, говорится в сообщении фонда.
РИА Новости 03:04
Наука
Уничтожающего коронавирус робота создали в Бахрейне
В Бахрейне тестируют робота, способного уничтожить коронавирус и другие микроорганизмы в помещении.
Известия вчера в 20:50