«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz Сергей Степанов, долгое время руководивший угольным дивизионом Evraz, возглавит крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».

с чего всё началось

Здоровье Прием пациентов с коронавирусом прекратили три больницы в Воронеже Заболевших с COVID-19 с 1 июля перестали принимать еще три медучреждения Воронежа – областная детская больница №1 и городские № 5 и 16, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона. 12

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Футбол «Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче РПЛ Московское "Динамо" сыграло вничью с "Сочи" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.

Шоу-бизнес Рэпер Моргенштерн в 2019 году стал долларовым миллионером Российский музыкант и видеооблогер Алишер Валеев, более известный под творческим псевдонимом Моргенштерн, по результатам 2019 года вошел в ТОП долларовых миллионеров до 40 лет по версии издания Forbes. 6

Авто Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4 Созданный в тесном сотрудничестве двух автоконцернов, кроссовер Suzuki Across, судя по всему, является точной копией Toyota RAV4, а точнее - его поднебесного близнеца Wildlander. 4

Общество В Чечне за поправки проголосовало почти 98% избирателей В Москве за поправки проголосовало 66,1% избирателей, против — 32,9%. В столице обработано около 98% протоколов.

Происшествия В Приморье якутянин убил криминального авторитета-земляка Личность погибшего установлена — он находился в федеральном розыске, объявленном полицией Сунтарского района Якутии за совершение тяжкого преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УВМД края. 3

Здоровье Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1». 69

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Здоровье Россия начала экспорт лекарства для лечения коронавируса Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" начали поставлять препарат для лечения коронавируса "Авифавир" на экспорт, в июне он уже был отправлен в Белоруссию, в ближайшее время ожидаются поставки в Казахстан, говорится в сообщении фонда. 7