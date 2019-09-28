Политика
ИзвестияЭкс-глава «Формулы-1» назвал Путина своим кумиром
Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун назвал президента России Владимира Путина своим кумиром. По его словам, миру нужно «еще несколько мистеров Путиных». «С того момента, как я встретил мистера Путина, я стал большим его поклонником», — рассказал Экклстоун в интервью ТАСС.
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с чего всё началось
В интервью ТАСС 88-летний Берни Экклстоун рассказал о важности Гран-при для Сочи, роли Владимира Путина в мире, своем отношении к импичменту Дональда Трампа и Brexit.ТАСС02:30
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Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Происшествия
Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах
Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
РБК вчера в 16:02
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета 25 сентября в 14:28
Общество
Шнуров в стихах прокомментировал запрет курения на балконах
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах прокомментировал введение запрета на курение и приготовление шашлыков на балконах квартир.
Известия вчера в 05:13
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Армия и оружие
«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Общество
МЧС опровергло запрет на курение на балконах
Новые правила противопожарной безопасности, утвержденные правительством, не налагают запрет на курение на балконах квартир.
Известия 06:31
Политика
В МИД прокомментировали новые антироссийские санкции США
США, вводя санкции за поставку топлива для ВКС в Сирии, помогающим законному правительству в борьбе с терроризмом, фактически открыто встали на сторону террористов, заявил МИД России.
РИА Новости 26 сентября в 22:31
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Футбол
Трабукки рассчитывает, что Гаттузо задержится в России
Футбольный агент Марко Трабукки в своем Twitter опубликовал фотографию с бывшим главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо.
Спорт-Экспресс 06:22
Происшествия
Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
Известия 06:58
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Происшествия
Кадыров призвал найти всех, кто радовался пожару в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти тех, кто радовался во время пожара 19 сентября в торговом центре "Гранд парк" в Грозном.
Газета.Ru вчера в 10:43
Технологии
Huawei запустит в России свой видеосервис
В ближайшие месяцы китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах.
РБК 04:01
Экономика
Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM 26 сентября в 05:58
Технологии
Началось тестирование суверенного интернета на Урале
До конца 2019 года планируется покрыть оборудованием весь Уральский федеральный округ.
ITZine.ru вчера в 07:41
Политика
Курт Волкер со скандалом уходит в отставку
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку, сообщают мировые СМИ.
ИА REX вчера в 21:00
Здоровье
Врач рассказал, чем грипп отличается от ОРВИ
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы, главврач поликлиники №121 Андрей Тяжельников назвал отличительные признаки гриппа и ОРВИ.
РИА Новости 06:45
Автоспорт
Шварцман стал чемпионом Формулы-3
Советский спорт 04:20
Экономика
Группа ЭПМ останавливает производство анодов в Челябинске
АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» (входит в группу ЭПМ) объявил об остановке производства анодов с 1 октября.
Коммерсантъ Челябинск вчера в 01:06
Общество
Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА вчера в 18:00
Культура
Познер рассказал о своих встречах с Шаймиевым
Реальное время 03:30
Происшествия
Сбежавший следователь нашелся на Кипре
Коммерсантъ вчера в 09:13
Происшествия
В Асбесте полиция ищет убийцу двух человек
В свердловском Асбесте ранее прошла информация об убийстве, совершенном в поселке Режик. Неизвестный застрелил двух человек.
Регион online 05:05
Здоровье
НТВ: Уникальный онкоцентр открылся в Ульяновской области
В Димитровграде заработал Центр медицинской радиологии. Его учредители уверяют, что аналогов в мире нет.
Ulpressa 04:12
Экономика
Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж США
Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.
РБК вчера в 14:43
Космос
У орбиты Юпитера обнаружена «остановка» летящих к Солнцу комет
Авторы обнаружили еще одну временную «остановку» — область чуть снаружи орбиты Юпитера, где сейчас находятся два кентавра, включая 29P/Schwassmann-Wachmann 1 (SW1), который время от времени раскрывает длинный кометный хвост.
Naked Science 25 сентября в 03:59
Происшествия
В Якутии на реке Лене столкнулись два парома с автомобилями
"В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что на реке Лена в районе берега Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района произошло столкновение двух частных паромов, погибших, пострадавших нет", - говорится в распространенном релизе.
ТАСС вчера в 21:17