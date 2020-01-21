с чего всё началось

Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.

Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки

Экономика Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.

Хоккей «Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком после ДТП с его участием Нижнекамский "Нефтехимик" расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком, который ранее был уличен в том, что скрылся с места дорожной аварии с его участием, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Общество В дорожных кружках из IKEA обнаружили токсичные вещества В дорожных кружках из IKEA обнаружили токсичные вещества, компания отозвала товар из магазинов. Об этом говорится на сайте фирмы.

Энергетика Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти "Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой через литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Политика В Конституции могут изменить требования к депутатам Госдумы Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправки в Конституцию о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти.

Общество Роспотребнадзор оценил шансы распространения коронавируса в России Отмечается, что даже в случае завоза нового коронавируса в Россию вероятность его широкого распространения можно оценить как низкую.

Общество Поклонская назвала заявление Водонаевой о маткапитале бредом Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала бредом, оскорбляющим и унижающим россиян, слова телеведущей Алены Водонаевой относительно целесообразности выплат материнского капитала.

Общество В Финляндии предлагают ограничить туризм Финские ученые предлагают ограничить турпоток в Суоми ради комфорта местных жителей.

Политика Кремль объяснил спешку с принятием поправок к Конституции Инициативы президента всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос о причинах спешки с принятием конституционных поправок.

Политика Помпео рассказал о проекте по смене власти в Венесуэле Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле — над отстранением от президентства действующего главы государства Николаса Мадуро.

Политика Великобритания извинилась за «экстремистский» трезубец Украины Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление, что украинский трезубец включили в пособие для британской полиции по вопросам экстремизма.

Происшествия Сын сити-менеджера Чебоксар приговорен к реальному сроку Сын сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова Олег приговорен к 3 годам и 9 месяцам колонии общего режима (с учетом прошлого приговора).

Общество Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.