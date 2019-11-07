Общество
Российская газетаЭкс-глава Истры задержан по подозрению в должностных преступлениях
Задержан бывший глава подмосковной Истры Андрей Вихарев, сообщает ТАСС. Его подозревают в совершении должностных преступлений.
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Бывший глава города Истра Московской области Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАСС06:09
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Футбол
Мане: «Слова Гвардиолы позволят привлечь внимание рефери»
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане в преддверии матча с «Манчестер Сити» прокомментировал высказывание наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы.
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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
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Общество
Словарь Collins выбрал словом года деятельность Греты Тунберг
Британский словарь Collins назвал словом 2019 года «климатическую забастовку» (Climate strike), выражение, ставшее популярным с подачи 16-летней шведской эко-активистки Греты Тунберг.
РБК 05:17
Общество
Жаров предложил наказывать за покупку украденных персональных данных
Роскомнадзор планирует ввести наказания не только за незаконное распространение персональных данных, но и за их покупку и последующее использование.
РБК 04:34
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.
Газета.Ru вчера в 04:16
Финансы
Доля нерезидентов в ОФЗ выросла до 31.4%
Средний срок до погашения ОФЗ, в которые нерезиденты нарастили объем вложений, составляет 9.18 года, а средний срок до погашения всего портфеля ОФЗ у нерезидентов в октябре увеличился по сравнению с сентябрем на 0.09 года и составил 7.55 года.
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Общество
На Красной площади состоялся марш в честь парада 1941 года
В Москве состоялся торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года, сообщает в четверг Интерфакс.
Известия 05:38
Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей
В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
Администрация новосибирской школы № 183 запретила проводить чаепития после резонансного инцидента с восьмилетней девочкой.
РИА Новости вчера в 05:57
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Газета.Ru вчера в 21:55
Гаджеты
«Яндекс» прекратил продажи смартфона «Яндекс.Телефон»
В конце прошлого года Муртазин посвятил смартфону разгромный материал, в котором также рассказал о планах компании по продажам устройства: В "Яндексе" настолько верят в свой продукт, что заказали минимальную партию смартфона, чтобы, видимо, не рисковать.
Ридус 04:51
Происшествия
СК завершил расследование дела в отношении экс-замглавы «Росгеологии»
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, который обвиняется в мошенничестве, дело направлено в суд.
RT на русском 05:47
Общество
Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя
Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую.
РБК 06:37
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Футбол
Локомотив — Ювентус 1:2
Нева Спорт вчера в 12:55
Политика
Владимир Путин уже вылетел в Омск
ФедералПресс 04:50
Политика
Посольство Украины в США просит NYT исправить карту страны без Крыма
"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в Facebook украинским посольством в США.
ТАСС 04:05
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru вчера в 00:33
Политика
Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове для ВС Украины
Как пишет RT, украинский танковый завод в Харькове за последние 10 лет выпустил всего лишь один танк для Вооруженных сил Украины.
iReactor вчера в 11:18
Политика
Макрон заявил, что НАТО «впала в кому»
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу, в частности, Турцией.
Интерфакс 06:14
Общество
Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой
Главврач больницы в Миассе, где уборщица "умыла" пациентку половой тряпкой, был уволен решением комиссии регионального управления Минздрава - в работе медицинского учреждения выявили нарушения.
Газета.Ru 05:29
Спорт
Стадион «Казань Арена» переименуют
Отныне спортивный объект будет называться «Ак Барс Банк Арена» На стадионе «Казань Арена» сегодня прошло подписание соглашения между Ак Барс Банком и стадионом «Казань Арена» о долгосрочном стратегическом партнёрстве.
Казань24 02:31
Технологии
Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Экономика
В Екатеринбурге бизнесмены могут обанкротиться из-за нового налога
Бизнесмены Екатеринбурга боятся новых налогов.
УралПолит.Ru 06:13
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Lenta.ru вчера в 02:50