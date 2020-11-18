Экс-глава Ивановской области Мень задержан по делу о хищении
По словам генпрокурора России Игоря Краснова, СКР расследует уголовное дело о хищении из бюджета Ивановской области 700 млн руб. девять лет назад, когда господин Мень был губернатором региона.В источнике
С чего всё началось
Михаила Меня задержали
Сотрудники ФСБ и МВД задержали аудитора Счетной палаты РФ и бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня по делу о растрате 700 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах. "Он задержан, везут на допрос в Следственный комитет", - сказал собеседник агентства.
ТАСС07:10
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