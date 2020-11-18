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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Экс-глава Ивановской области Мень задержан по делу о хищении

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Daily Storm
По словам генпрокурора России Игоря Краснова, СКР расследует уголовное дело о хищении из бюджета Ивановской области 700 млн руб. девять лет назад, когда господин Мень был губернатором региона.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Михаила Меня задержали

Сотрудники ФСБ и МВД задержали аудитора Счетной палаты РФ и бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня по делу о растрате 700 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах. "Он задержан, везут на допрос в Следственный комитет", - сказал собеседник агентства.
ТАСС07:10
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URA.Ru

Задержан бывший российский министр строительства и ЖКХ

URA.Ru07:39
Говорит Москва

Сотрудники ФСБ и МВД задержали аудитора Счётной палаты Михаила Меня

Говорит Москва07:21
РБК

Михаила Меня задержали по уголовному делу о хищении

РБК07:26
Коммерсантъ

Экс-глава Ивановской области Мень задержан по делу о хищении

Коммерсантъ07:25
Взгляд.ру

Экс-губернатор Мень задержан

Взгляд.ру07:36
Комсомольская правда

Михаила Меня задержали и везут на допрос

Комсомольская правда07:15
ТАСС

Михаила Меня задержали

ТАСС07:10

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