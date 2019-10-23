Общество

Газета.RuГазета.RuЭкс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости". По данным местных СМИ, мужчина был задержан в собственном доме.
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Россия объявила в розыск задержанного в США Ахмеда Билалова

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Российский депутат объяснил, при каких условиях США выдадут экс-главу «Курортов Северного Кавказа»

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The Miami Herald: во Флориде задержан бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов

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Что известно о задержании Ахмеда Билалова в США

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Посольство России обратилось в Госдеп из-за задержания Билалова

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Пять человек насмерть отравились газом под Челябинском

В Челябинской области в поселке Роза Коркинского района отравились газом семь человек. Пятерых из них спасти не удалось.
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Происшествия

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Российская газета 03:18
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Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Здоровье

Хирурги ОДКБ впервые удалили опухоль печени эндоскопическим способом

Хирургическая бригада Областной детской клинической больницы провела уникальную для Свердловской области операцию по удалению злокачественной опухоли печени 16-летней пациентке.
Телеканал ОТВ 02:57
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Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
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Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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Политика

Уволен глава департамента соцзащиты Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу департамента труда и социальной защиты Владимира Петросяна.
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Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
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Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

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Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
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СК завершил расследование дела экс-депутата Верховной рады Украины

Следственный комитет России (СК) завершил расследование уголовного дела против экс-депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского.
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Каждая десятая российская компания собирается сокращать штат в следующем году.
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Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

Газета.Ru вчера в 17:29
Происшествия

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло

В Красноярском крае обнаружены тела еще двух погибших из числа без вести пропавших про прорыве дамбы.
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Один из участников перестрелки в Ростовской области задержан

Один из участников перестрелки в Орловской районе Ростовской области, в результате которой были убиты пять человек, задержан правоохранительными органами, ещё трое остаются в розыске.
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Посол США на Украине дал показания против Трампа

Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
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Ахмед Гаджиевич Билалов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и государственный деятель, член Совета Федерации от Краснодарского края с октября 2011 года по ноябрь 2012 года. Депутат Государственной думы третьего и четвёртого созывов.
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