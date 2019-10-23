Общество
Газета.RuЭкс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости". По данным местных СМИ, мужчина был задержан в собственном доме.
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В Красноярском крае обнаружены тела еще двух погибших из числа без вести пропавших про прорыве дамбы.
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