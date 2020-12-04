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Причиной смерти сенатора от Курской области Александра Михайлова стал не коронавирус, а сердечный приступ, произошедший во время приема граждан, сообщил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.