Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

Экс-глава Курской области Александр Михайлов умер от сердечного приступа

Причиной смерти сенатора от Курской области Александра Михайлова стал не коронавирус, а сердечный приступ, произошедший во время приема граждан, сообщил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.В источнике
Подробнее о событии
46ТВ

Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Александра Михайлова

46ТВвчера в 12:26
ТРК Сейм (Курск)

Ушел из жизни экс-губернатор Курской области Александр Михайлов

ТРК Сейм (Курск)вчера в 09:36
Курские известия

Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями курскому губернатору

Курские известиявчера в 11:46
Kurskcity.ru

Роман Старовойт выразил соболезнования по поводу кончины Александра Михайлова

Kurskcity.ruвчера в 09:03
Друг для друга (Курск)

Роман Старовойт выразил соболезнования в связи со смертью экс-губернатора Курской области

Друг для друга (Курск)вчера в 08:56
РИА Новости

Экс-глава Курской области Александр Михайлов умер от сердечного приступа

РИА Новостивчера в 08:38
ТАСС

Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Александра Михайлова

ТАССвчера в 10:05

У Тесака нашли еще одну предсмертную записку с отрицанием вины в убийствах

Следователи, которые выясняли обстоятельства гибели Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, нашли у него еще одну предсмертную записку, в которой он отрицал какую-либо причастность к совершенным убийствам, инкриминированным ему.
ТАСС3 декабря в 15:40

ASRock реализовала технологию AMD Smart Access Memory в LGA 1200-плате Z490 Taichi

Shadow of the Tomb Rider с активной функцией Clever Access Memory Результат с выключенной Clever Access Memory Assassin’s Creed Valhalla с активной Clever Access Memory Результат с выключенной Clever Access Memory Источник также предоставил скриншоты, демонстрирующие, как активировать Clever Access Memory в бета-версии BIOS материнской платы ASRock Z490 Taichi.
3DNewsвчера в 14:26

Цунода завоевал финальный поул сезона Ф2, Шумахер попал в аварию

Хаотичная квалификация на короткой трассе в Бахрейне завершилась под красными флагами: лидер сезона Мик Шумахер, готовясь к решающему быстрому кругу, был невнимателен при обгоне Роя Ниссани – их машины столкнулись, засыпав трассу обломками и вынудив судей остановить сессию досрочно.
Motorsport.com Россиявчера в 12:29

Употребление алкоголя ухудшает здоровье мозга вне зависимости от возраста

Исследования показывают, что пьянство подростков приводит к уменьшению объема мозга, ухудшению развития белого вещества (что важно для нормальной работы мозга) и нарушениями ряда когнитивных функций, как небольшого, так и умеренного уровня.
Discover24вчера в 03:11

В Бельгии на основе прививки от желтой лихорадки создали вакцину от коронавируса

Вирусологи отделения микробиологии, иммунологии и трансплантологии Левенского университета Бельгии разработали вакцину от SARS-CoV-2 на основе живой векторной вакцины от желтой лихорадки 17D (YF17D).
Плюс один +12 декабря в 07:17

Чубайс назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями

Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщили в пятницу в пресс-службе Кремля.
ТАССвчера в 12:30

Военные США заказали разработку чипов со встроенными лазерами для навигации без GPS и наведения оружия

Источник изображения: DARPA Программа LUMOS (Lasers for Universal Microscale Optical Systems) относится к третьей фазе масштабного проекта Electronics Resurgence Initiative (ERI) по возрождению разработки и производства электроники в США, стартовавшей два года назад и рассчитанной на пять лет и $1,5 млрд.
3DNews3 декабря в 04:31