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РИА Новости
РИА Новости

Экс-глава Курской области Александр Михайлов умер от сердечного приступа

Причиной смерти сенатора от Курской области Александра Михайлова стал не коронавирус, а сердечный приступ, произошедший во время приема граждан, сообщил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.В источнике
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46ТВ

Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Александра Михайлова

46ТВвчера в 12:26
ТАСС

Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Александра Михайлова

ТАССвчера в 10:05
РИА Новости

Экс-глава Курской области Александр Михайлов умер от сердечного приступа

РИА Новостивчера в 08:38
Kurskcity.ru

Роман Старовойт выразил соболезнования по поводу кончины Александра Михайлова

Kurskcity.ruвчера в 09:03
Друг для друга (Курск)

Роман Старовойт выразил соболезнования в связи со смертью экс-губернатора Курской области

Друг для друга (Курск)вчера в 08:56
Курские известия

Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями курскому губернатору

Курские известиявчера в 11:46
ТРК Сейм (Курск)

Ушел из жизни экс-губернатор Курской области Александр Михайлов

ТРК Сейм (Курск)вчера в 09:36

ВТБ сообщил о новом виде мошенничества с платежами ЖКХ

"Мошенники сообщают клиентам о якобы возникших у них долгах по жилищно-коммунальным услугам за время изоляции в течение 2020 года и просят оплатить онлайн поддельные квитанции или предоставить сведения о ранее совершенных транзакциях, получая доступ к банковским счетам граждан", - отметили эксперты банка по противодействию мошенническим операциям.
Интерфаксвчера в 03:19

У Тесака нашли еще одну предсмертную записку с отрицанием вины в убийствах

Следователи, которые выясняли обстоятельства гибели Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, нашли у него еще одну предсмертную записку, в которой он отрицал какую-либо причастность к совершенным убийствам, инкриминированным ему.
ТАСС3 декабря в 15:40

Часть футболистов «Тамбова» бойкотирует матч со «Спартаком»

Часть футболистов "Тамбова" по-прежнему намерены бойкотировать матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком" из-за долгов по зарплате, сообщил РИА Новости спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.
РИА Новостивчера в 12:39

Карлссон — о снятии шведской команды с декабрьских этапов Кубка мира: я получила пощёчину

Чемпионка мира Фрида Карлссон разочарована решением сборной Швеции по лыжным гонкам сняться с декабрьских этапов Кубка мира, которые пройдут в Давосе (Швейцария) и Дрездене (Германия).
Чемпионатвчера в 10:43