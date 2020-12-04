ВТБ сообщил о новом виде мошенничества с платежами ЖКХ

"Мошенники сообщают клиентам о якобы возникших у них долгах по жилищно-коммунальным услугам за время изоляции в течение 2020 года и просят оплатить онлайн поддельные квитанции или предоставить сведения о ранее совершенных транзакциях, получая доступ к банковским счетам граждан", - отметили эксперты банка по противодействию мошенническим операциям.