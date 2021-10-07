РБКЭкс-глава Литвы оценил шансы Украины на возврат КрымаЭкс-председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис в беседе с изданием "День" высказался об условии для "возвращения" Крыма в состав Украины.РИА Новости"Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз", — высказался Ландсбергис.РИА НовостиЛандсбергис обратил внимание украинских властей на то, что Россия сейчас занимает принципиальную позицию по Крыму.Экономика сегодняКрым отделился от Украины в марте 2014 года после референдума, на котором почти 97 процентов населения проголосовали за вхождение в состав России.Lenta.ruЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняРЕН ТВПолитическая ЭкспертизаВечерняя МоскваNewInformЦентральная Служба НовостейКомсомольская правдаПолитика СегодняLife.ruDaily StormФАНiReactorГазета.RuВоенное обозрениеСлово и ДелоС чего всё началось Бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис высказался об условии для «возвращения» Крыма в состав Украины в беседе с изданием «День».Lenta.ru22:15Подробнее о событии«Вопрос времени»: первый глава Литвы предрёк развал РоссииNews.ru20:05Витаутас Ландсбергис: Украина сможет вернуть Крым только после развала РоссииLenta.ru22:15Экс-глава Литвы назвал условия возвращения Крыма в состав Украины. «Россия развалится»URA.Ru20:44В Литве назвали распад России единственным шансом Киева получить КрымРЕН ТВ20:29Первый глава Литвы Ландсбергис: Украина получит Крым только в случае развала РоссииКомсомольская правда00:12Бывший лидер Литвы предложил ждать распада РоссииLife.ru19:59Первый глава Литвы Ландсбергис: Украина получит Крым только после развала РоссииРИА Новости19:06Показать ещёОценить369Поделиться