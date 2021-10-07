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Экс-глава Литвы оценил шансы Украины на возврат Крыма

Экс-председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис в беседе с изданием "День" высказался об условии для "возвращения" Крыма в состав Украины.
РИА Новости
"Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз", — высказался Ландсбергис.
РИА Новости
Ландсбергис обратил внимание украинских властей на то, что Россия сейчас занимает принципиальную позицию по Крыму.
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Крым отделился от Украины в марте 2014 года после референдума, на котором почти 97 процентов населения проголосовали за вхождение в состав России.
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С чего всё началось

Бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис высказался
 об условии для «возвращения» Крыма в состав Украины в беседе с изданием «День».

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