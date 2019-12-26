Политика
РИА НовостиЭкс-глава МИД Австрии назвала Путина джентльменом
Президент России Владимир Путин - джентльмен, знающий традиции "старой школы", заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны.
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Экс-глава МИД Австрии назвала Путина джентльменом, чтящим «старые традиции»
Московский Комсомолец03:41
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