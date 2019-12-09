Политика
Мойка78Экс-глава МИД Австрии назвала Путина танцором с манерами
Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поделилась своими впечатлениями от танца с президентом России Владимиром Путиным. Ей довелось сплясать с главой государства на собственной свадьбе в прошлом году.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры". Кнайсль пояснила, что Путин перед началом танца сделал поклон, что считается элементом вежливости в танцевальном этикете.РИА Новости06:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 14:03, Ашберн
Политика
В офисе Зеленского дали прогноз по времени встречи лидеров «четверки»
В Париже вечером 9 декабря стартовал саммит лидеров стран «нормандской четверки», участие в котором принимают главы России, Украины, Германии и Франции, а также члены делегаций этих стран.
Общество
Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Политика
Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим
Футбол
Спартак — Ростов 1:4
Общество
Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Работники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Спорт
В ФИФА прокомментировали решение ВАДА об отстранении России
В ФИФА отреагировали на санкции в отношении России, утверждённые исполнительным комитетом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Общество
Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей
Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
Спорт
МОК будет исполнять все решения WADA по российским спортсменам
Исполком WADA в понедельник решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года.
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Культура
Анна Нетребко открыла новый сезон в миланском театре «Ла Скала»
В субботу, 7 декабря, в миланском театре «Ла Скала» состоялась премьера оперы Джакомо Пуччини «Тоска».
Политика
В США обнародовали доклад о слежке за штабом Трампа в 2016 году
Министерство юстиции США опубликовало доклад о начале расследования в отношении избирательного штаба Дональда Трампа из-за якобы «связей с Россией» в 2016 году.
Хоккей
Овечкин прокомментировал решение ВАДА
Форвард сборной России и «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал ситуацию с решением Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России.
Происшествия
В Новой Зеландии началось извержение вулкана на острове Уайт-Айленд
Как сообщила в понедельник на своей еженедельной пресс-конференции в Веллингтоне премьер-министр страны Джасинда Ардерн, около 100 человек находились у вулкана на острове Уайт-Айленд в момент извержения.
Футбол
Карпин: «Если я начну говорить про судейство, меня отстранят от футбола на всю жизнь»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о судействе в российском футболе, которое недавно жестко раскритиковал президент ЦСКА Евгений Гинер.
Происшествия
Соседка рассказала об умерших в Удмуртии матери и мальчике с ДЦП
Ранее стало известно, что в городе Можга умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире скончалась его мать.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
Политика
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
Происшествия
В астраханском детсаду двухлетняя девочка умерла во сне
В одном из детских садов города Камызяк Астраханской области умерла двухлетняя девочка.
Происшествия
Экс-кандидата в президенты Абхазии подозревают в похищении бизнесмена
Экс-кандидат в президенты Абхазии Артур Анкваб заключен в понедельник под стражу на два месяца по подозрению в похищении бизнесмена Армена Григоряна, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Происшествия
Погибший тамбовский замгубернатора оставил предсмертное послание
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Политика
В Париже забросали яйцами митингующих украинцев
Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».