Политика

Мойка78Мойка78Экс-глава МИД Австрии назвала Путина танцором с манерами

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поделилась своими впечатлениями от танца с президентом России Владимиром Путиным. Ей довелось сплясать с главой государства на собственной свадьбе в прошлом году.
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с чего всё началось

Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным

Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры". Кнайсль пояснила, что Путин перед началом танца сделал поклон, что считается элементом вежливости в танцевальном этикете.
РИА Новости06:15

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Экс-глава МИД Австрии рассказала о «старой школе» манер Путина

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Экс-глава МИД Австрии вспомнила о поклоне Путина перед танцами

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Экс-глава МИД Австрии поделилась впечатлениями от танца с Путиным

Телеканал 360°07:04

Бывшая глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным

Lenta.ru06:57

Бывшая глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным

URA.Ru07:58

Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным

РИА Новости06:15
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Карин Кнайсль
Австрийский дипломат
Австрийский дипломат, журналист и политик, министр иностранных дел Австрии с 2017 года.
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