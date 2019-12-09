Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным

Российский президент побывал на свадьбе Карин Кнайсль в прошлом году. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин пробыл на торжестве лишь час.
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с чего всё началось

Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным

Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры". Кнайсль пояснила, что Путин перед началом танца сделал поклон, что считается элементом вежливости в танцевальном этикете.
РИА Новости06:15

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Lenta.ru06:57

Экс-глава МИД Австрии вспомнила о поклоне Путина перед танцами

РБК07:43

Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным

РИА Новости06:15
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
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Lenta.ru вчера в 18:00
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Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале «Авито» монету номиналом два рубля, запросив за нее миллиард рублей.
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Режиссер франшизы "Безумный Макс" Джордж Миллер рассказал о съемках сиквела.
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Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
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Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
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Австрийский дипломат
Австрийский дипломат, журналист и политик, министр иностранных дел Австрии с 2017 года.
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