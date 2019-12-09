Политика
РИА НовостиЭкс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
Российский президент побывал на свадьбе Карин Кнайсль в прошлом году. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин пробыл на торжестве лишь час.
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с чего всё началось
Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры". Кнайсль пояснила, что Путин перед началом танца сделал поклон, что считается элементом вежливости в танцевальном этикете.РИА Новости06:15
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Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Спорт
Медведев прокомментировал решение WADA
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Политика
В Париже начался нормандский саммит
Общество
Минфин России назвал сумму долга Украины по евробондам
Сумма требований России к Украине по делу о неисполненных обязательствах по евробондам с учетом процентов достигла около $4,5 млрд.
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Политика
Украинцев забросали яйцами в Париже
Во время митинга «Движения ветеранов Украины» в Париже украинцев забросали яйцами.
Армия и оружие
Российские военные вошли в столицу террористов
Российские военные вошли в бывшую столицу террористов запрещенного в РФ «Исламского государства» Ракку и провели там гуманитарную акцию.
Общество
Эксперт оценил монету, которую петербуржец продает за миллиард рублей
Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале «Авито» монету номиналом два рубля, запросив за нее миллиард рублей.
Кино
Джордж Миллер выпустит сиквел «Безумного Макса»
Режиссер франшизы "Безумный Макс" Джордж Миллер рассказал о съемках сиквела.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Политика
В Турции назвали виновных в попытках испортить отношения с Россией
Попытка переворота произошла в Турции 15 июля 2016 года.
Космос
Китайский луноход преодолел 345 метров по обратной стороне Луны
Китайский луноход «Юйту-2» («Нефритовый заяц-2») преодолел 345 метров по обратной стороне Луны и продолжает проводить научное исследование.
Политика
«Макрон и Меркель умывают руки?»: В Киеве оценили новый график в Париже
Издание «Европейская правда», корреспондент которого работает в Париже, сообщает, что французская сторона уже признала, что завершить все встречи в запланированное время не удастся.
Происшествия
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры
Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на территории Новой Москвы. Об этом сообщает СК России по Москве.
Шоу-бизнес
Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
Общество
Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Футбол
Жена Карпина о фанатах: «Меры чересчур жесткие. Почему не арестовали тех, кто кидал банан в Роберто Карлоса?»
Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, заступилась за болельщиков, которые провели акцию с уходом с трибун в минувшем туре чемпионата России.
Кино
Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети
Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
Политика
Украина подсчитала экономические потери из-за «российской агрессии»
Украинский глава Минэкономразвития Тимофей Милованов заявил, что экономика страны потеряла в 2014 и 2015 году от $50 до $150 млрд из-за якобы действий российской стороны.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве
София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Футбол
РПЛ может пересмотреть контракт с «Матч ТВ» в конце 2020 года
Российская премьер-лига (РПЛ) может пересмотреть в конце следующего года контракт с обладателем прав на телевещание матчей чемпионата России телеканалом "Матч ТВ".
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.