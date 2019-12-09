Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным

Российский президент побывал на свадьбе Карин Кнайсль в прошлом году. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин пробыл на торжестве лишь час.
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с чего всё началось

Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным

Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры". Кнайсль пояснила, что Путин перед началом танца сделал поклон, что считается элементом вежливости в танцевальном этикете.
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Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер

Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .
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Вышел первый трейлер новых «Охотников за привидениями»

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Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году, расходы на проведение превысят 30 миллиардов рублей.
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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
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ЕС создаст санкционный режим, аналогичный «акту Магнитского»

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По задумке, малотоннажная модель от КамАЗа будет иметь грузоподъемность от 1,5 до 2,2 тонны и сможет составить серьёзную конкуренцию нижегородскому семейству автомобилей ГАЗель Next.
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Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства

Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Газета.Ru 07:34
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Карин Кнайсль
Австрийский дипломат
Австрийский дипломат, журналист и политик, министр иностранных дел Австрии с 2017 года.
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