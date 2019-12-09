Политика
РИА НовостиЭкс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
Российский президент побывал на свадьбе Карин Кнайсль в прошлом году. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин пробыл на торжестве лишь час.
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с чего всё началось
Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры". Кнайсль пояснила, что Путин перед началом танца сделал поклон, что считается элементом вежливости в танцевальном этикете.РИА Новости06:15
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«Приятно иметь дело с джентльменами»: Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Владимиром Путиным
Комсомольская правда07:08
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Политика
Зеленский подписал последний закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
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Суд арестовал участника ДТП со школьниками в Нижнем Новгороде
Футбол
«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч с «Бенфикой»
"Зенит" прилетел в Лиссабон, где им во вторник предстоит сыграть с "Бенфикой" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Спорт
WADA подтвердило тотальное отстранение России от соревнований
Пресс-служба WADA подтвердила информацию о принятии рекомендаций комитета по соответствию по отстранению России от участия в мировых состязаниях на четыре года, сообщает ТАСС.
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Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу рефери Василия Казарцева на матче 19-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (1:1).
Политика
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Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии общего режима экс-депутата Верховной рады и бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского по делу о нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
Политика
Путин и Макрон начали переговоры в Париже
Общество
В Пенсионном фонде назвали условия приостановки выплаты пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали, что если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, то выплату ему пенсии могут приостановить.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Общество
Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер
Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .
Кино
Вышел первый трейлер новых «Охотников за привидениями»
Единоборства
Энтони Джошуа проведет следующий бой в Лондоне
Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, сообщил, что свой следующий бой британец, вернувший себе чемпионские пояса в матче-реванше с Энди Руисом, проведет в Лондоне, и, скорее всего, это будет поединок против обязательного претендента на титул IBF Кубрата Пулева.
Гаджеты
Microsoft прекращает поддержку Office для Windows 10 Mobile
Обновления больше не будут получать Word, Excel, PowerPoint и OneNote. В то же время отмечается, что приложения продолжат работать.
Хоккей
СКА вылетел в Москву на встречу с «Динамо»
Из Пулково в Москву спортсмены вылетели в воскресенье, 8 декабря.
Общество
Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Политика
Финка Санна Марин может стать самым молодым премьер-министром в мире
34-летняя министр транспорта Финляндии Санна Марин была выбрана руководством ее социал-демократической партии на пост премьера страны и может стать самым молодым премьер-министром в мире.
Общество
Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году, расходы на проведение превысят 30 миллиардов рублей.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
Политика
ЕС создаст санкционный режим, аналогичный «акту Магнитского»
Евросоюз начинает работу по созданию санкционного режима в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в США.
Политика
Сумма требований России к Украине по евробондам достигла $4,5 млрд
Сумма требований России к Украине по делу о долге, слушания которого начались в понедельник в Верховном суде Великобритании, составляет порядка 4,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Минфина РФ.
Авто
КамАЗ выпустит «убийцу» ГАЗели
По задумке, малотоннажная модель от КамАЗа будет иметь грузоподъемность от 1,5 до 2,2 тонны и сможет составить серьёзную конкуренцию нижегородскому семейству автомобилей ГАЗель Next.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства
Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.