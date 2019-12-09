Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным

Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры". Кнайсль пояснила, что Путин перед началом танца сделал поклон, что считается элементом вежливости в танцевальном этикете.
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Карин Кнайсль
Всегда приятно иметь дело с джентльменами, которые освоили эту старую школу.
— Карин Кнайсль, австрийский дипломатРБК 07:43

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Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным

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Карин Кнайсль
Австрийский дипломат
Австрийский дипломат, журналист и политик, министр иностранных дел Австрии с 2017 года.
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