Политика
РИА НовостиЭкс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры". Кнайсль пояснила, что Путин перед началом танца сделал поклон, что считается элементом вежливости в танцевальном этикете.
Читать в источнике
Оценить16
Всегда приятно иметь дело с джентльменами, которые освоили эту старую школу.
— Карин Кнайсль, австрийский дипломатРБК 07:43
Подробнее о событии
Показать все источники
«Приятно иметь дело с джентльменами»: Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Владимиром Путиным
Комсомольская правда07:08
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Политика
Порошенко закидали яйцами на Майдане
Авто
Chery расширила линейку Jetour X70: самый крупный SUV оказался самым дешёвым (от 588 000 рублей)
Кроссовер X70 обойдется в 69 900 – 120 900 юаней (633 000 – 1 095 000 рублей), а за «оспортивленный» X70S нужно выложить 76 900 – 127 900 юаней (697 000 – 1 159 000 рублей).Между тем на прошлой неделе марка Jetour вывела на домашний рынок другую новинку – флагманский кроссовер X95.За пределами Поднебесной автомобили Jetour продавать не собираются.
Шоу-бизнес
Настя Каменских кардинально сменила образ
Украинская певица и участница дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских мастерски удивляет своих фанатов образами.
Футбол
Егоров: «Арбитр встречи „Краснодар“ — ЦСКА провел достойный матч»
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу рефери Василия Казарцева на матче 19-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (1:1).
Общество
В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.
Спорт
Вице-президент ВАДА назвала санкции в адрес России слишком мягкими
Вице-президент Всемирного антидопингового агентства Линда Хеллеланд прокомментировала решение исполкома ВАДА в отношении России за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Футбол
Появилось видео задержания фанатов «Спартака» в Петербурге
Общество
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Общество
Польская PGNIG подписала соглашение о поиске и добыче газа на Украине
Польская нефтегазовая PGNIG и компания "Энергетические ресурсы Украины" договорились совместно искать и добывать газ на приграничной территории Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Футбол
Тренер «Мальорки» раскритиковал Месси
Главный тренер «Мальорки» Висенте Морено раскритиковал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси за его поведение.
Политика
Россия заняла жесткую позицию перед встречей в «нормандском» формате
Встреча в «нормандском» формате, которая намечена на понедельник, 9 декабря, в столице Франции, станет первой за последние три года.
Авто
АвтоВАЗ выкупил Chevrolet Niva у GM
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Авто
Опубликован рейтинг самых популярных марок автомобилей в России
Названы самые популярные в России легковые и малотоннажные грузовые автомобили по итогам прошедшего месяца.
Происшествия
В Подмосковье застрелили выглянувшую в окно женщину
На улице открыл огонь из ружья местный спасатель. Женщина выглянула из окна, услышав хлопки, и получила пулевое ранение в грудь.
Спорт
Решение WADA не затронет региональные турниры и проведение Евро-2020
Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о лишении России права участвовать в международных соревнованиях распространяется на все мировые чемпионаты, в том числе олимпиады и паралимпиады, но не на региональные турниры, включая чемпионат Европы по футболу 2020 года.
Политика
Премьер Финляндии стала самой молодой главой правительства в мире
Санна Марин, которой в ноябре исполнилось 34 года, возглавит кабинет министров Финляндии и станет самым молодым премьером в мире.
Политика
Российское гражданство получили 125 тысяч жителей Донбасса
Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Футбол
Акинфеев: я порой не понимаю, по каким правилам нас судят
Больше всего беспокоит то, что я вижу недоумение моих молодых одноклубников, которые выходят на каждую тренировку, на каждый матч с горящими глазами, а потом сталкиваются с подобным судейством и не понимают, ради чего они вообще здесь играют.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Происшествия
Рэперов HammAli и Navai обстреляли в Липецке
Рэперов HammAli & Navai обстреляли в Липецке, передает Mash со ссылкой на слова самих музыкантов.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова отреагировала на обвинения в алкоголизме
Анастасия Волочкова отреагировала на обвинения в алкоголизме после публикации домашнего видео с приготовлением плова.
Армия и оружие
Российские Су-35 перехватили израильские военные истребители
Два российских боевых истребителя Су-35 перехватили израильские военные самолеты. Инцидент произошел на юге Сирии.
Футбол
«Динамо» в меньшинстве проиграло «Заре» в чемпионате Украины
Киевское "Динамо" потерпело поражение от луганской "Зари" в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу.
Экономика
Мобильная связь в России возрастет в цене
Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
Политика
В Раде сообщили об ожиданиях от встречи в «нормандском формате»
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил в разговоре с РБК, что ожидает от встречи в «нормандском формате» возобновления «наполненных смыслом» мирных переговоров.