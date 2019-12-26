Европа потратила время впустую, не поддержав идеи Владимира Путина, озвученные им в немецком бундестаге, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию со дня прихода президента России к власти.

с чего всё началось

На планы, идеи, которые он предлагал немецкому парламенту, а вместе с ним - и всей Европе, тогда никто должным образом не смог среагировать. Это очень досадно, потому что президент Путин своей речью, своими предложениями шагнул далеко вперед. Он был смелым, он выступил с предложением.

Ранее Владимир Путин рассказал в фильме "Миропорядок 2018", что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.

Экономика Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».

Армия и оружие Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии Российская военная полиция заняла опорный пункт, который покинули американские военные, в сирийском поселке Телль-Самин - стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.

Гаджеты Названы самые продаваемые смартфоны в мире По итогам третьего квартала этого года самым продаваемым оказался телефон от американской компания Apple, iPhone XR.

Общество Определены расходы россиян на Новый год Россияне в среднем планируют потратить на празднование Нового года чуть более 10 тысяч рублей.

Биатлон Названы старт-листы на первые гонки «Ижевской винтовки» На старт индивидуальной гонки на 15 км у женщин выйдут 47 участниц. У мужчин на спринт заявлены 72 биатлониста.

Общество СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству красноярского следственного управления проверить информацию СМИ о местном бизнесмене, который попытался продать поселок вместе с его жителями, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Культура Телеканал ТНТ покажет документальный фильм «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона» Виной всему – странное происшествие на музыкальном конкурсе в британском Брайтоне, о котором со всеми подробностями и фактами расскажут герои этого фильма – музыканты, продюсеры, актеры и работники советских спецслужб.

Экономика Прогноз по курсу доллара: россиян заманивают в ловушку Несмотря на радужные прогнозы и активный рост российской национальной валюты, падения не избежать и рубль может рухнуть до 100 за доллар.