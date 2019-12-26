Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина

Ранее Владимир Путин рассказал в фильме "Миропорядок 2018", что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.
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Карин Кнайсль
На планы, идеи, которые он предлагал немецкому парламенту, а вместе с ним - и всей Европе, тогда никто должным образом не смог среагировать. Это очень досадно, потому что президент Путин своей речью, своими предложениями шагнул далеко вперед. Он был смелым, он выступил с предложением.
— Карин Кнайсль, австрийский дипломатИзвестия 21:14
с чего всё началось

Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина

Европа потратила время впустую, не поддержав идеи Владимира Путина, озвученные им в немецком бундестаге, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию со дня прихода президента России к власти.
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Карин Кнайсль
Австрийский дипломат
Австрийский дипломат, журналист и политик, министр иностранных дел Австрии с 2017 года.
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