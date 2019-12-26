Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина

Ранее Владимир Путин рассказал в фильме "Миропорядок 2018", что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.
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с чего всё началось

Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина

Европа потратила время впустую, не поддержав идеи Владимира Путина, озвученные им в немецком бундестаге, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию со дня прихода президента России к власти.
РИА Новости19:07

Подробнее о событии

Экс-глава МИД Австрии посетовала на нежелание политиков в ЕС слышать Путина

REGNUM19:46

Экс-глава МИД Австрии: Мы просто впустую потратили время, не послушав Путина

Life.ru20:34

Бывшую главу МИД Австрии разочаровало нежелание Европы поддержать Путина

Lenta.ru20:25

Экс-глава МИД Австрии осудила игнорирование Евросоюзом идей Путина

Российская газета20:12

Экс-глава МИДа Австрии упрекнула ЕС в отказе от идей Путина

Известия21:14

Экс-глава МИД Австрии разочарована нежеланием ЕС поддержать Путина

Московский Комсомолец19:35

Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина

РИА Новости19:07
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Биатлон

Назван состав сборной России на январские этапы Кубка IBU

Чемпионат вчера в 07:34
Общество

Скворцова поспорила с Голиковой об оптимизации здравоохранения

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
РИА Новости 17:28
Армия и оружие

На Украине продолжаются испытания САУ калибра 155 мм

REGNUM 02:53
Политика

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости 20:42
Общество

Астролог рассказала, на что надеяться знакам зодиака в 2020 году

Ведущая рубрики Алена Прокина по просьбе наших читателей вместе с известными астрологами рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем позаботиться всем знакам зодиака в 2020 году Белой Металлической Крысы.
Вечерняя Москва вчера в 07:41
Экономика

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известия 18:20
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о передающейся от собак смертельной болезни

Роспотребнадзор предупредил россиян о передающейся через собак смертельно-опасной болезни.
Ugpressa.ru 09:29
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

REGNUM 05:22
Политика

Сирия подаст иск против США за хищение нефти

Сирийские власти ведут подготовку к подаче иска против США за разграбление нефтяных ресурсов страны.
Российская газета 20:41
Общество

Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка

Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.
РБК вчера в 19:15
Наука

Магний поможет женщинам после менопаузы

Собранная информация показала, что чем выше уровень магния в рационе женщины постклимактерического периода, тем ниже риск фатального исхода коронарной болезни сердца, то есть остановки сердца.
MedikForum.ru 09:51
Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Известия 05:10
Политика

Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, раскритиковал решение некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем.
РИА Новости 19:19
Экономика

Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года

Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года.
Коммерсантъ 19:39
Армия и оружие

Израиль ответил ударами по объектам ХАМАС на ракетный обстрел

Самолеты израильских ВВС нанесли удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на официальной странице в Twitter.
REGNUM 20:12
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
RT на русском 09:56
Фигурное катание

Чемпионат России по фигурному катанию стартует в Красноярске

Соревнования пройдут на льду "Платинум-Арены", которая вмещает 7 тыс. человек. Чемпионат России является одним из важнейших турниров сезона.
ТАСС Спорт 16:53
Авто

Производство новых автомобилей в Санкт-Петербурге резко снизилось

CarsWeek.ru вчера в 23:25
Гаджеты

Глава Nvidia: «Видеокарта GeForce RTX 2080 мощнее игровой консоли следующего поколения»

Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) решил подлить масла в огонь, заявив во время мероприятия GTC China 2019, что даже видеокарта GeForce RTX 2080 производительнее, чем игровые приставки нового поколения, которые ещё не вышли на рынок.
iXBT.com вчера в 13:15
Здоровье

48 сахалинцев стали в этом году студентами Тихоокеанского государственного медицинского университета

48 сахалинцев — выпускников школ — стали в этом году студентами Тихоокеанского государственного медицинского университета.
Сахалин.Инфо 21:33
Политика

Новак заявил о возможности Allseas достроить «Северный поток-2»

Американские санкции в отношении «Северного потока-2», который планировалось достроить в начале 2020 года, скажутся на сроках завершения строительства, на это понадобится «чуть больше времени», сказал в понедельник, 23 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК 16:00
Политика

40 лет назад началась Афганская война

12 декабря 1979 года на заседании Политбюро было принято решение об отправке в Афганистан "ограниченного контингента" численностью 50 тысяч человек, но затем цифру откорректировали, и 25 декабря афганскую границу пересекла группировка численностью более 80 тысяч человек.
KM.ru 07:01
Политика

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
РИА Новости 09:47
Армия и оружие

Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии

Еще несколько дней назад опорный пункт в здании бывшей школы занимали американские военные.
РИА Новости 21:04
Кино

В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Клопс 23 декабря в 23:47
Культура

Джои Бэти рассказал о балладе «Ведьмаку заплатите чеканной монетой»

iReactor 13:19
Здоровье

Курянку оштрафовали за отказ привить питомцев от бешенства

Жительницу деревни Ивановка Солнцевского района Курской области наказали за отказ провести вакцинацию домашним животным.
ГТРК Курск 06:51
Происшествия

В Приморье мальчик застрелил младшую сестру из ружья

В Приморье в среду мальчик во время игры с ружьём застрелил свою младшую сестру.
Владивосток-Новости 22:18
Происшествия

В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека

Семейная пара погибла при провале под лед двух большегрузов на реке Лена в Якутии, сообщил РИА Новости заместитель главы Жиганского района Валерий Сергеев.
РИА Новости 07:58
Космос

На 36 тыс. км от Земли отправили прибор из Новосибирска

VN.RU 09:31
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Карин Кнайсль
Австрийский дипломат
Австрийский дипломат, журналист и политик, министр иностранных дел Австрии с 2017 года.
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