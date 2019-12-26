Политика
РИА НовостиЭкс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
Ранее Владимир Путин рассказал в фильме "Миропорядок 2018", что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.
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с чего всё началось
Европа потратила время впустую, не поддержав идеи Владимира Путина, озвученные им в немецком бундестаге, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию со дня прихода президента России к власти.РИА Новости19:07
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Биатлон
Назван состав сборной России на январские этапы Кубка IBU
Общество
Скворцова поспорила с Голиковой об оптимизации здравоохранения
Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
Политика
WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России
Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
Общество
Астролог рассказала, на что надеяться знакам зодиака в 2020 году
Ведущая рубрики Алена Прокина по просьбе наших читателей вместе с известными астрологами рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем позаботиться всем знакам зодиака в 2020 году Белой Металлической Крысы.
Экономика
В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ
С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о передающейся от собак смертельной болезни
Роспотребнадзор предупредил россиян о передающейся через собак смертельно-опасной болезни.
Политика
Сирия подаст иск против США за хищение нефти
Сирийские власти ведут подготовку к подаче иска против США за разграбление нефтяных ресурсов страны.
Общество
Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка
Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.
Наука
Магний поможет женщинам после менопаузы
Собранная информация показала, что чем выше уровень магния в рационе женщины постклимактерического периода, тем ниже риск фатального исхода коронарной болезни сердца, то есть остановки сердца.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Политика
Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем
Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, раскритиковал решение некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем.
Экономика
Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года
Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года.
Армия и оружие
Израиль ответил ударами по объектам ХАМАС на ракетный обстрел
Самолеты израильских ВВС нанесли удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на официальной странице в Twitter.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию стартует в Красноярске
Соревнования пройдут на льду "Платинум-Арены", которая вмещает 7 тыс. человек. Чемпионат России является одним из важнейших турниров сезона.
Авто
Производство новых автомобилей в Санкт-Петербурге резко снизилось
Гаджеты
Глава Nvidia: «Видеокарта GeForce RTX 2080 мощнее игровой консоли следующего поколения»
Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) решил подлить масла в огонь, заявив во время мероприятия GTC China 2019, что даже видеокарта GeForce RTX 2080 производительнее, чем игровые приставки нового поколения, которые ещё не вышли на рынок.
Здоровье
48 сахалинцев стали в этом году студентами Тихоокеанского государственного медицинского университета
48 сахалинцев — выпускников школ — стали в этом году студентами Тихоокеанского государственного медицинского университета.
Политика
Новак заявил о возможности Allseas достроить «Северный поток-2»
Американские санкции в отношении «Северного потока-2», который планировалось достроить в начале 2020 года, скажутся на сроках завершения строительства, на это понадобится «чуть больше времени», сказал в понедельник, 23 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев.
Политика
40 лет назад началась Афганская война
12 декабря 1979 года на заседании Политбюро было принято решение об отправке в Афганистан "ограниченного контингента" численностью 50 тысяч человек, но затем цифру откорректировали, и 25 декабря афганскую границу пересекла группировка численностью более 80 тысяч человек.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Армия и оружие
Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии
Еще несколько дней назад опорный пункт в здании бывшей школы занимали американские военные.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Здоровье
Курянку оштрафовали за отказ привить питомцев от бешенства
Жительницу деревни Ивановка Солнцевского района Курской области наказали за отказ провести вакцинацию домашним животным.
Происшествия
В Приморье мальчик застрелил младшую сестру из ружья
В Приморье в среду мальчик во время игры с ружьём застрелил свою младшую сестру.
Происшествия
В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека
Семейная пара погибла при провале под лед двух большегрузов на реке Лена в Якутии, сообщил РИА Новости заместитель главы Жиганского района Валерий Сергеев.