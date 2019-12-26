Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина

В фильме "Миропорядок 2018" Путин рассказал, что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.
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с чего всё началось

Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина

Европа потратила время впустую, не поддержав идеи Владимира Путина, озвученные им в бундестаге, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию со дня прихода президента России к власти.
РИА Новостивчера в 19:07

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Экс-глава МИДа Австрии упрекнула ЕС в отказе от идей Путина

Известиявчера в 21:14

Экс-глава МИД Австрии разочарована нежеланием ЕС поддержать Путина

Московский Комсомолецвчера в 19:35

Бывшую главу МИД Австрии разочаровало нежелание Европы поддержать Путина

Lenta.ruвчера в 20:25

Экс-глава МИД Австрии осудила игнорирование Евросоюзом идей Путина

Российская газетавчера в 20:12

Экс-глава МИД Австрии посетовала на нежелание политиков в ЕС слышать Путина

REGNUMвчера в 19:46

Экс-глава МИД Австрии: Мы просто впустую потратили время, не послушав Путина

Life.ruвчера в 20:34

Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина

РИА Новостивчера в 19:07
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Происшествия

Дело возбудили против школьника, напавшего на учительницу с молотком

Уголовное дело возбудили против школьника, напавшего с молотком на учительницу в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.
РЕН ТВ 02:16
Происшествия

На Урале при игре с кошкой погибла школьница

REGNUM вчера в 20:28
Шоу-бизнес

Галкин рассказал о выборе суррогатной матери для их детей с Пугачевой

Шоумен Максим Галкин впервые рассказал о том, как они с Аллой Пугачевой выбирали сурогатную мать. Первой разговор о детях завела Примадонна.
ТВ Центр 24 декабря в 12:33
Армия и оружие

Асад неудержим: сирийская армия берёт село за селом в Идлибе

Евразия Daily вчера в 05:08
Транспорт

Первый поезд из Москвы отправился в Крым

Первый поезд из Москвы в Крым отправился в 23.45 во вторник, 24 декабря.
Москва 24 24 декабря в 15:45
Наука

Убийства римских императоров объяснили инженерией

«Интересно, что на первый взгляд случайные насильственные смерти римских императоров — на протяжении более чем четырех веков, на фоне быстро менявшегося мира — систематически следовали структуре, заданной инженерными статистическими моделями», — резюмирует Джозеф Салех.
Naked Science 23 декабря в 03:30
Политика

В США разработали метод сдерживания России в Средиземном море

В США законодатели в своем стремлении противостоять России и Турции сосредоточились на поддержке партнеров в Средиземноморье, в частности Израиля, Греции и Кипра, пишет газета The Hill.
Газета.Ru 02:19
Происшествия

В Москве у писателя-фантаста обнаружили склад оружия

Известия вчера в 15:26
Общество

Почти 60% россиян считают уходящий год трудным и плохим для страны

Самым нелегким за последние 10 лет для России был 2015 год: 57% опрошенных назвали его трудным и еще 18% – очень тяжелым.
Ведомости вчера в 16:05
Гаджеты

Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
REGNUM 01:36
Энергетика

Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года

Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 19:39
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском вчера в 08:16
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Коммерсантъ 00:36
Футбол

Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой

Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.
RT на русском 00:56
Космос

Во время полетов к дальним планетам астронавты впадут в спячку

21.12.2019 Планируя изучение дальних планет, ученые и конструкторы разрабатывают модели космических кораблей, способных преодолеть огромные расстояния.
Портал Поиск 23 декабря в 08:27
Кино

Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения»

Масштабная историческая драма "Союз Спасения", рассказывающая современным языком историю восстания декабристов, выходит в российский прокат 26 декабря.
Российская газета вчера в 11:49
Политика

Путин заявил об отсутствии у россиян ощущения перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин рассказал, что большинство россиян пока не чувствуют перемен к лучшему от реализации национальных проектов.
Газета.Ru вчера в 09:13
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Происшествия

Суд оставил бывшего мэра Челябинска в СИЗО

REGNUM 00:27
Общество

В сети высмеяли уборку несуществующего снега во Владимире

Пользователи сети посмеялись над уборкой несуществующего снега во Владимире.
Газета.Ru 02:41
Политика

Эксперт объяснил запрет Зеленского закупать электроэнергию в России

Ранее 25 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки к закону «О рынке электрической энергии», которые предусматривают запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Известия вчера в 11:47
Общество

Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Известия вчера в 23:50
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
Армия и оружие

В Минобороны подтвердили успешные испытания комплекса ПВО «Гибка-С»

Минобороны РФ подтвердило успешные испытания комплекса противовоздушной обороны (ПВО) сухопутных войск "Гибка-С".
ТАСС 24 декабря в 16:09
Общество

PickPoint выкупила у Qiwi сеть постаматов

Стало известно, что Qiwi продала сеть постаматов - Qiwi Box - логистическому оператору PickPoint.
Свободная Пресса 00:54
Общество

Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе

РБК 00:31
Политика

США оказывали давление на Японию в переговорах с СССР

Как следует из переданных в СМИ министерством иностранных дел Японии записей, Соединенные Штаты оказывали давление на Токио в период ведения переговоров с СССР о восстановлении дипломатических отношений и выступали против каких-либо уступок по территориальному вопросу.
ФАН вчера в 22:00
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском 24 декабря в 16:26
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр

В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщается на сайте организации.
РИА Новости 00:40
Футбол

Минспорт утвердил программу подготовки к проведению в России Евро-2020

Министерство спорта утвердило программу подготовки к проведению в России чемпионата Европы по футболу в следующем году.
ТК Звезда 01:56
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Карин Кнайсль
Австрийский дипломат
Австрийский дипломат, журналист и политик, министр иностранных дел Австрии с 2017 года.
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