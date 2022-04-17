Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Европа в итоге сама пострадает от инициированных ею санкций против "Роскосмоса" больше, чем российская корпорация, и подчеркнул, что после периода ограничений наступит период восстановления отношений, но Западу договариваться придется уже на российских условиях.