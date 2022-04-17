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Экс-глава МИД ФРГ Габриэль обвинил посла Украины в дискредитации президента Германии

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник своими публичными высказываниями о президенте Германии Франке-Вальтере Штайнмайере дискредитирует самого себя.
Телеканал 360°
"Отказ главе германского государств в запланированном визите в Киев является неслыханным и сбивает с толку", - отметил Габриэль.
ТАСС
"Нужны идеи, как может выглядеть как минимум "холодный мир" между Россией и Украиной", – считает Зигмар Габриэль.
Smotrim.ru
Украинский посол Андрей Мельник говорил, что отношения с РФ для германского президента «были и остаются чем-то фундаментальным, даже священным, что бы ни происходило».
Коммерсантъ

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