Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе два украинских самолета МиГ-29 в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29, а также беспилотный летательный аппарат в окрестностях населенного пункта Преображенское в Павлоградской области, сообщает Минобороны России.
В ливийском порту Зуветина к югу от Бенгази остановилась отгрузка нефти после появления там протестующих против отказавшегося уйти в отставку премьер-министра Абделя Хамида Дбейбы, пишет Reuters со ссылкой на двух сотрудников порта.