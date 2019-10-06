Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире

Россия и США поменялись ролями на международной арене: в то время как Вашингтон превращается в деструктивный фактор мировой политики, Москва становится ее "серым кардиналом". Такое мнение в своей статье для проекта Project Syndicate высказала экс-глава МИД Испании Ана Паласио.
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В Испании заявили о смене ролей России и США на международной арене

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Call of Duty: Mobile доступна на Android и iOS бесплатно, игру уже можно скачать.
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Ана Паласио
Испанский политик
Испанский политик, член Народной партии Испании. Министр иностранных дел Испании в правительстве Хосе Марии Аснара с 9 июля 2002 по 16 апреля 2004 года, первая женщина на этом посту. Сестра умершей от рака Лойолы Паласио, заместителя председателя Европейской комиссии и комиссара Европейского союза по вопросам энергетики и транспорта.
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