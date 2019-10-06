Политика
РИА НовостиЭкс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире
Россия и США поменялись ролями на международной арене: в то время как Вашингтон превращается в деструктивный фактор мировой политики, Москва становится ее "серым кардиналом". Такое мнение в своей статье для проекта Project Syndicate высказала экс-глава МИД Испании Ана Паласио.
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Экс-глава МИД Испании призвала считаться с растущей стратегической мощью России
ПолитРоссия04 октября в 13:32
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Единоборства
Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети
iReactor 03 октября в 07:38
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Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости вчера в 06:17
Шоу-бизнес
Изувеченная бывшим супругом Маргарита Грачева выходит замуж
Жительница Подмосковья Маргарита Грачева, из-за пыток теперь уже бывшего супруга лишившаяся кисти руки, снова выходит замуж.
OAnews 04 октября в 09:26
Политика
Волкер рассказал Конгрессу США о лживости украинских политиков
Сообщается, что Волкер дал первые показания трем Комитетам Конгресса 3 октября в связи со скандалом, который возник после появления доклада спецагента ЦРУ о давлении американского президента на президента Украины Владимира Зеленского, с требованием провести расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.
ИА Новороссия 04 октября в 01:00
Политика
Сотрудник ФБР подверг допросу депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
В течение 1 часа длился допрос депутата ГД РФ Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.
REGNUM вчера в 19:32
Экономика
Матвиенко пожаловалась на отсутствие отдачи от льгот для нефтяников
Налоговые льготы, которые предоставляются нефтяным компаниям, не привели к сопоставимому росту инвестиций и снижению зависимости российских нефтяников от импортных поставщиков.
РБК 04 октября в 06:26
Армия и оружие
SDF пригрозили Турции тотальной войной
Представитель поддерживаемого США арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (SDF) Мустафа Бали пригрозил Турции "тотальной войной", если Анкара начнет военную операцию на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 23:40
Футбол
Соболев ответил на вопрос об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»
Евро-футбол.ру вчера в 14:14
Происшествия
Пять слонов погибли в Таиланде при попытке спасти тонувшего сородича
В результате, помимо детеныша, погибли еще пять слонов. Еще двоих слонов удалось спасти.
Интерфакс вчера в 11:30
Волейбол
Сборная России обыграла Египет на Кубке мира по волейболу
Российские волейболисты обыграли сборную Египта в пятом матче на Кубке мира по волейболу. Об этом 6 октября сообщает ТАСС.
Известия 01:06
Наука
Лучшее за день. 4 октября
В петербургском Институте физиологии имени И. П. Павлова РАН открылась выставка сайенс-арта «Новая антропология».
Индикатор 04 октября в 17:18
Игры
На Android и iOS вышел Call of Duty Mobile
Call of Duty: Mobile доступна на Android и iOS бесплатно, игру уже можно скачать.
Megaobzor.com 03 октября в 01:21
Политика
Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя слова президента России Владимира Путина о работе российских СМИ, сообщила, что журналисты целенаправленно не занимаются очернением Украины.
Вечерняя Москва 03 октября в 23:56
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости вчера в 03:59
Наука
Составлен список безопасных стран в случае глобальной катастрофы
Телеканал 360° вчера в 22:39
Космос
Экипаж корабля «Союз МС-12» вернулся с МКС на Землю
Экипаж корабля «Союз МС-12» вернулся с Международной космической станции на Землю.
Вечерняя Москва 03 октября в 08:23
Футбол
«Краснодар» обратился к болельщикам перед матчем со «Спартаком»
Sportbox.RU вчера в 01:15
Армия и оружие
Мира не будет: в Киеве ожидают кровавый путч
Военный обозреватель Денис Попович в своей авторской колонке в киевском интернет-издании «Апостроф» привел интересное сравнение.
Rusvesna.su 00:30
Единоборства
Адесанья нокаутировал Уиттакера и завоевал титул чемпиона UFC
Российская газета 01:53
Гаджеты
В Samsung снизили цены на смартфоны Galaxy S10
Южнокорейская IT-корпорация снизила цены на Galaxy S10 на 300 долларов.
OAnews вчера в 18:00
Футбол
«Химнасия и Эсгрима» одержала первую победу при Марадоне
Бомбардир.ру вчера в 18:25
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета вчера в 00:50
Шоу-бизнес
Элтон Джон рассказал о русской медсестре, спасшей его от гибели
URA.Ru вчера в 16:37
Политика
Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера»
При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против.
Lenta.ru 00:24
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
РИА Новости вчера в 07:28
Шоу-бизнес
Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру
Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.
NewInform вчера в 09:08
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
РИА Новости вчера в 11:44