Россия и США поменялись ролями на международной арене: в то время как Вашингтон превращается в деструктивный фактор мировой политики, Москва становится ее "серым кардиналом". Такое мнение в своей статье для проекта Project Syndicate высказала экс-глава МИД Испании Ана Паласио.

Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире

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