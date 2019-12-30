Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-глава МИД Италии рассказал об умении Путина сохранять дружбу

Президент России Владимир Путин относится к числу тех немногочисленных мировых лидеров, которые ценят и сохраняют личную дружбу, заявил экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
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Экс-глава МИД Италии рассказал, как Путин принимал его на даче

Экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны, рассказал о том, как президент России принимал его на подмосковной даче.
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В ближайшие часы «Рома» объявит о смене владельца. Компания The Friedkin Group достигла договорённости о покупке римского клуба.
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Следует уточнить, что сутками ранее стало известно о том, что Алжир приобрёл у России 42 боевых самолёта, включая истребители Су-32, Су-35 и Су-57, однако, данные о заключённом контракте являются весьма противоречивыми, в частности, по одним сведениям, общая сумма составили порядка 6 млрд. долларов, а по другим – порядка 4-4,5 млрд. долларов.
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Франко Фраттини
Итальянский политик
Государственный деятель Италии. Министр иностранных дел Италии с 14 ноября 2002 по 18 ноября 2004 и с 8 мая 2008 по 16 ноября 2011.
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