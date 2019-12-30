Политика

ИзвестияИзвестияЭкс-глава МИД Италии рассказал о визите на дачу Путина

Как рассказал Фраттини, во время своих визитов в Россию в качестве министра он всегда встречался с российским лидером. Причем два раза Владимир Путин приглашал дипломата на дачу. Впервые это было в ноябре 2002 года.
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с чего всё началось

Экс-глава МИД Италии рассказал, как Путин принимал его на даче

Экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны, рассказал о том, как президент России принимал его на подмосковной даче.
РИА Новостивчера в 20:22

Подробнее о событии

Бывший итальянский министр вспомнил о визите к Путину на дачу

Lenta.ruвчера в 23:55

Экс-глава МИД Италии рассказал, как Путин принимал его на даче

РИА Новостивчера в 20:22

Бывший глава МИД Италии рассказал о посещении дачи Путина

Газета.Ruвчера в 21:43

Экс-глава МИД Италии вспомнил, как Путин принимал его на даче

URA.Ruвчера в 21:36

Экс-глава МИД Италии рассказал о визите на дачу Путина

Известиявчера в 21:11

Экс-глава МИД Италии рассказал о приёме на даче Путина

Life.ruвчера в 21:59

Экс-глава МИД Италии поделился воспоминаниями о знакомстве с собакой Путина

Взгляд.рувчера в 19:53
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:40, Ашберн
Армия и оружие

При авиаударе США по военной базе в Ираке погибли 19 человек

Число погибших в результате авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим составило 19 человек.
РБК вчера в 19:22
Космос

Космонавт назвал причины проблем России в космосе

Герой России космонавт Геннадий Падалка назвал в интервью РИА Новости причины стагнации в российской космической отрасли.
Lenta.ru вчера в 22:15
Общество

В России всем гражданским самолётам могут присвоить единое название

Гражданские авиалайнеры, которые производятся в России, могут быть переименованы и преобразованы в линейку самолётов с единым названием.
RT на русском 00:07
Политика

Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 28 декабря в 21:11
Кино

На выходных фильм «Холоп» возглавил российский прокат

Piter.tv 01:15
Здоровье

В Якутии 51 человек заболел корью

По состоянию на сегодня, 30 декабря, в Якутии зарегистрирован 51 случай кори.
Евразия Daily 01:33
Происшествия

Аэропорт опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы в Алма-Ате

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Общество

Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ

Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Российская газета 02:29
Авто

Экс-ведущий Top Gear рассказал, как определяет качество автомобилей

Экс-ведущий шоу Top Gear Джеймс Мэй заявил, что качество и надежность автомобилей напрямую зависят от чистоты туалетов на заводах, где их выпускают.
Автоновости дня вчера в 07:07
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
РИА Новости 01:12
Единоборства

Джексон высказался о договорном бое с Федором Емельяненко

Газета.Ru 02:25
Общество

В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
РБК 01:58
Экономика

Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
REGNUM 01:31
Происшествия

В аэропорту Домодедово экстренно сел рейс Qatar Airways из Дохи в Осло

Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово.
ТАСС 01:54
Происшествия

Названа причина крушения самолета EgyptAir в 2016 году

Москва 24 02:09
Общество

Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть

РИА Новости 00:27
Спорт

Непряева возглавила общий зачёт «Тур де Ски»

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Происшествия

В массовом ДТП в Ростове-на-Дону двое погибли, пятеро ранены

Два человека погибли, ещё пятеро получили травмы в массовом ДТП на улице Российской в Ростове-на-Дону.
REGNUM вчера в 23:12
Происшествия

В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

RT на русском 01:19
Происшествия

Раздетого мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье

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Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
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Политика

Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
РИА Новости вчера в 12:20
Футбол

Леонардо более часа убеждал Клоппа перейти в «ПСЖ»

Как сообщает le10sport, спортивный директор «ПСЖ» Леонардо в декабре провёл телефонный разговор с тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.
Евро-футбол.ру вчера в 09:28
Общество

Чайка назначил прокуроров в Балаково и Красноармейск

FreeNews-Volga 02:36
Футбол

Семак объяснил неудачное выступление «Зенита» в Лиге чемпионов

Тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему клуб с берегов Невы выступил неудачно в нынешнем сезоне еврокубков.
NewInform вчера в 20:46
Общество

Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 28 декабря в 16:19
Политика

Представители России и Украины продолжают переговоры по газу в Вене

Представители России и Украины продолжают в Вене переговоры по согласованию соглашения о транзите газа, сообщили 27 декабря в Газпроме.
REGNUM 27 декабря в 06:33
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона Бюст телеведущей заметно изменился.
Экспресс газета 01:48
Здоровье

У более молодых пациентов диагностируют особенные опухоли желудка

Исследователи из Клиники Майо в США рассказали, что у пациентов с раком желудка до 60 лет виды опухоли отличаются генетически и клинически от опухолей, обнаруженных у людей более пожилого возраста.
Что происходит 27 декабря в 06:37
Политика

Премьер Польши обвинил СССР в союзничестве с нацистами

Пакт Молотова — Риббентропа был по сути союзным соглашением между СССР и нацистской Германией, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Росбалт вчера в 17:11
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Франко Фраттини
Итальянский политик
Государственный деятель Италии. Министр иностранных дел Италии с 14 ноября 2002 по 18 ноября 2004 и с 8 мая 2008 по 16 ноября 2011.
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