Экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны, рассказал о том, как президент России принимал его на подмосковной даче.

с чего всё началось

Как рассказал Фраттини, во время своих визитов в Россию в качестве министра он всегда встречался с российским лидером. Причем два раза Владимир Путин приглашал дипломата на дачу. Впервые это было в ноябре 2002 года.

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