Политика

ИзвестияИзвестияЭкс-глава МИД Италии рассказал о визите на дачу Путина

Как рассказал Фраттини, во время своих визитов в Россию в качестве министра он всегда встречался с российским лидером. Причем два раза Владимир Путин приглашал дипломата на дачу. Впервые это было в ноябре 2002 года.
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с чего всё началось

Экс-глава МИД Италии рассказал, как Путин принимал его на даче

Экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны, рассказал о том, как президент России принимал его на подмосковной даче.
РИА Новостивчера в 20:22

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Экс-глава МИД Италии рассказал, как Путин принимал его на даче

РИА Новостивчера в 20:22

Экс-глава МИД Италии рассказал о визите на дачу Путина

Известиявчера в 21:11

Экс-глава МИД Италии поделился воспоминаниями о знакомстве с собакой Путина

Взгляд.рувчера в 19:53

Бывший глава МИД Италии рассказал о посещении дачи Путина

Газета.Ruвчера в 21:43

Экс-глава МИД Италии вспомнил, как Путин принимал его на даче

URA.Ruвчера в 21:36

Экс-глава МИД Италии рассказал о приёме на даче Путина

Life.ruвчера в 21:59

Бывший итальянский министр вспомнил о походе в гости к Путину на дачу

Lenta.ruвчера в 23:55
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Происшествия

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета под Алма-Атой

Следователи рассматривают три версии крушения пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате, сообщил 30 декабря глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Известия вчера в 23:49
Происшествия

В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Российская газета вчера в 23:22
Экономика

Минстрой зафиксировал рост стоимости российских новостроек

За год столичные новостройки выросли в цене всего на 3%, до 225 тыс. руб. за 1 кв. м, а жилье на вторичном рынке — на 5,5% (в 2018-м — на 12%), до 200 тыс. руб. за 1 кв. м. Об этом накануне сообщили аналитики сервиса «Яндекс.Недвижимость».
РБК 27 декабря в 09:01
Общество

Вильфанд: оттепель придет в Москву во второй день новогодних каникул

Потепление придет в Москву в четверг, 2 января. Об этом сообщил ТАСС в понедельник и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС вчера в 23:03
Экономика

В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
Российская газета 00:16
Общество

ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге россиян

ФСБ задержала двух граждан России, которые в новогодние праздники намеревались совершить теракты в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 11:28
Экономика

Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы

Чайка вложил в НИК 400 млн руб. и получил 80% компании, оставшиеся 20% — Алексей Трошин — основатель инжинирингового центра «Элтех СПб», который возглавил НИК.
РБК 01:00
Культура

Умер народный артист Константин Юченков

Газета.Ru вчера в 07:03
Общество

Томенко назначил «промышленного» вице-губернатора Алтайского края

"Стремится быть ближе к народу": Виктор Томенко вошел в топ губернаторов в соцсетях Глава Алтайского края занял четвертое место в списке Климин будет курировать промышленность, энергетику, транспорт, дорожную отрасль, строительство и ЖКХ.
АМИТЕЛ вчера в 23:07
Общество

В Китае учёный осуждён на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) приговорил китайского учёного Хэ Цзянькуя к трём годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов.
RT на русском 00:38
Происшествия

СМИ сообщили о найденном на улице в Подмосковье раздетом ребенке

24 декабря СМИ сообщили, что жильцы одного из домов в подмосковных Мытищах нашли возле лифта коробку, в которой оказалась новорожденная девочка.
Известия 00:11
Общество

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Известия вчера в 20:06
Шоу-бизнес

Бывшая жена Рыжего из «Иванушек» вышла замуж за баскетболиста

Мария Григорьева-Апполонова, в девичестве Банкова, вышла замуж за 28-летнего баскетболиста Андрея Зубкова, о чём она сообщила на странице в Instagram.
Life.ru вчера в 15:55
Футбол

Леонарду Жардима второй раз уволили из «Монако»

Жардим впервые стал главным тренером «Монако» в июне 2014 года.
Чемпионат 28 декабря в 16:30
Политика

Депутат предложил контролировать поведение чиновников на корпоративах

Как отмечает Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости), некоторые муниципальные и государственные служащие после новогодних корпоративов часто публикуют в социальных сетях не соответствующие своему статусу фотографии и видео.
РИА Новости вчера в 22:23
Политика

Обмен пленными в Донбассе состоялся

Интерфакс вчера в 07:07
Политика

Путин рассказал, как строили Крымский мост

Мост в Крым строили с использованием новейших технологий, поэтому удалось достичь результата, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 09:17
Политика

Обмен пленными: Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки»

Владимир Зеленский уточнил, что из 81 освобожденного на подконтрольную Киеву территорию прибыли 76 человек.
Вести.Ru вчера в 15:36
Политика

Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию

Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
РБК вчера в 22:54
Футбол

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Холанда

Чемпионат вчера в 09:36
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС вчера в 04:53
Армия и оружие

При авиаударе США по военной базе в Ираке погибли 19 человек

Число погибших в результате авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим составило 19 человек.
РБК вчера в 19:22
Общество

Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ

Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".
РИА Новости вчера в 23:50
Политика

Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 28 декабря в 21:11
Происшествия

С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

РБК 28 декабря в 04:39
Происшествия

На Ямале во время пожара на месторождении погибли люди

Новый День 28 декабря в 00:02
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM 27 декабря в 08:42
Футбол

Семак: «Брали Малкома для Лиги чемпионов»

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак снова подвел итоги выступлению своей команды на групповом этапе Лиги чемпионов, где чемпионы России шли на втором месте перед последним туром и имели шансы выйти в плей-офф даже в случае поражения, но в итоге оказались на четвертой строчке и вылетели из еврокубков.
ProstoProSport вчера в 23:29
Авто

«АвтоВАЗ» в 2020 году поднимет цены на все автомобили

Самая крупная в России автомобилестроительная компания АО "АвтоВАЗ" с января 2020 года поднимает рекомендованную розничную цену на весь автомобильный ряд в среднем на 2%.
Южный Федеральный 27 декабря в 22:29
Армия и оружие

Правительство Ливии запросило военную поддержку Турции

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную поддержку у Турции.
ИА REX 27 декабря в 07:20
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Франко Фраттини
Итальянский политик
Государственный деятель Италии. Министр иностранных дел Италии с 14 ноября 2002 по 18 ноября 2004 и с 8 мая 2008 по 16 ноября 2011.
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