Политика
ИзвестияЭкс-глава МИД Италии рассказал о визите на дачу Путина
Как рассказал Фраттини, во время своих визитов в Россию в качестве министра он всегда встречался с российским лидером. Причем два раза Владимир Путин приглашал дипломата на дачу. Впервые это было в ноябре 2002 года.
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с чего всё началось
Экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны, рассказал о том, как президент России принимал его на подмосковной даче.РИА Новостивчера в 20:22
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В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
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Суд города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) приговорил китайского учёного Хэ Цзянькуя к трём годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов.
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Бывшая жена Рыжего из «Иванушек» вышла замуж за баскетболиста
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Политика
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Как отмечает Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости), некоторые муниципальные и государственные служащие после новогодних корпоративов часто публикуют в социальных сетях не соответствующие своему статусу фотографии и видео.
Политика
Обмен пленными в Донбассе состоялся
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Политика
Обмен пленными: Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки»
Владимир Зеленский уточнил, что из 81 освобожденного на подконтрольную Киеву территорию прибыли 76 человек.
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Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию
Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
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При авиаударе США по военной базе в Ираке погибли 19 человек
Число погибших в результате авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим составило 19 человек.
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ
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Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
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Семак: «Брали Малкома для Лиги чемпионов»
Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак снова подвел итоги выступлению своей команды на групповом этапе Лиги чемпионов, где чемпионы России шли на втором месте перед последним туром и имели шансы выйти в плей-офф даже в случае поражения, но в итоге оказались на четвертой строчке и вылетели из еврокубков.
Авто
«АвтоВАЗ» в 2020 году поднимет цены на все автомобили
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Армия и оружие
Правительство Ливии запросило военную поддержку Турции
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную поддержку у Турции.