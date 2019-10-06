Политика
Газета.RuЭкс-глава МИД Латвии осудил правительство за позор на весь мир
Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс выразил мнение, что правительство позорит страну на международной арене. Об этом сообщает РИА "Новости". По его мнению, люди в правительстве не имеют понятия о том, "что они делают".
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Когда министр Пабрикс говорит какие-то пошлые вещи, в правительстве никто не реагирует, никто его не одергивает.
— Янис Юрканс, латвийский политикМосковский Комсомолец 15:47
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Политика
Умер вице-спикер Совета Федерации Бушмин
Евгений Бушмин, вице-спикер Совета Федерации, умер в воскресенье, 6 октября, сообщили РБК в аппарате комитета по регламенту верхней палаты.
РБК 10:25
Политика
Песков пояснил, почему Путин ответил на выкрик журналистки «Рустави 2»
Представительница телеканала поинтересовалась, когда РФ начнет выводить войска с территории Абхазии и Южной Осетии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин ответил журналистке "Рустави 2", несмотря на то, что вопрос она просто выкрикнула.
SM News 08:58
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Христов выступил с заявлением от имени семьи Заворотнюк
Стас Христов, директор заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк, обратился к общественности с просьбой прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы и верить только официальной информации.
Вести.Ru 13:00
Армия и оружие
Вторая партия российского оружия доставлена в ЦАР
Первая партия российского стрелкового оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того как Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку.
Коммерсантъ 11:02
Армия и оружие
США отказались поддержать турецкую операцию в Сирии
РИА Новости 23:33
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда 09:02
Политика
Трамп обвинил информаторов по жалобе из-за Украины в предвзятости
Президент США Дональд Трамп обвинил информаторов по жалобе из-за его беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским в предвзятости.
RT на русском 19:23
Политика
Американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза»
Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.
Интерфакс 21:34
Общество
Гороскоп на неделю 7 – 13 октября: Рыбы рассеяны, Девы получат деньги
Тельцы в первой половине недели смогут многое сделать для своей семьи и дома.
Амур.инфо 20:00
Армия и оружие
Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби»
Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.
ФАН вчера в 22:38
Авто
Эксперты рассказали, почему опасно «выкатывать» бензин до загорания лампочки
Автоэксперты пояснили, что чем чревата ситуация, если регулярно "выкатывать" бензин до того момента, пока загорится лампочка уровня топлива.
Суть событий 10:59
Политика
Аргентина отложила покупку российских МиГ-29
Аргентина приостановила переговоры о покупке российских истребителей МиГ-29 до окончания президентских выборов в стране.
Lenta.ru 23:15
Космос
Филаменты помогут классифицировать темную материю
Астрофизики предложили различать холодную, теплую и размытую темную материю по структуре филаментов — галактических нитей, которые образуются в молодой Вселенной.
N+1 04 октября в 08:45
Общество
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Известия вчера в 19:05
Политика
В США задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву
Депутат Госдумы Инга Юмашева, которая прилетела в США в качестве координатора парламентской группы по связям с Конгрессом США, оказалась задержана по прибытии в аэропорт Нью-Йорка.
Наша версия 15:55
Армия и оружие
Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО
Россия владеет самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, а количество российских танков в совокупности превосходит общее число танков, имеющихся в распоряжении стран-членов НАТО.
РБК 21:50
Общество
Диетолог назвала самый полезный хлеб
Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве" рассказала, какой хлеб является наиболее полезным для человеческого организма.
РИА Новости 19:51
Происшествия
У берегов Японии столкнулись северокорейское и японское суда
Столкновение северокорейского и японского судов произошло в понедельник у берегов Японии к северу от полуострова Ното, передает телеканал NHK.
РИА Новости 22:45
Армия и оружие
Российские военные в 2019 году отследили 30 пусков ракет
Специалисты космических войск Воздушно-космических сил России зафиксировали в 2019 году свыше 30 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.
РБК 20:15
Политика
В Киеве митингуют против реализации «формулы Штайнмайера»
Порядка десяти тысяч человек провели на площади Независимости в Киеве митинг, призывая власти Украины отказаться от реализации «формулы Штайнмайера», предусматривающей введение особого статуса Донбасса.
RuNews24.ru 11:55
Экономика
Названы регионы, где больше всего снимают наличных
Стали известны регионы, в который больше всего снимают наличные из банкоматов.
Газета.Ru 05:24
Шоу-бизнес
Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты
Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.
Uznayvse.ru 07:17
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Любови Толкалиной Мария выходит замуж
На своей личной странице в Instagram 18-летняя дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская сообщила о помолвке.
RuNews24.ru 08:11
Футбол
Интер — Ювентус 1:2
«Ювентус» победил «Интер» в матче 7-го тура чемпионата Италии (2:1). Голами в составе «бьянконери» отметились форварды Пауло Дибала и Гонсало Игуаин.
Спорт-Экспресс 16:44
Политика
Путин рассказал, что ему неинтересно положение Зеленского
Президенту России Владимиру Путину неинтересно, в каком положении находится его украинский коллега Владимир Зеленский.
RT на русском 10:08
Здоровье
ВЦИОМ: более 60% россиян когда-либо делали прививку от гриппа
Более 60% россиян когда-либо делали прививку от гриппа, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 20:06
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru вчера в 06:07