Политика
Газета.RuЭкс-глава МИД Латвии осудил правительство за позор на весь мир
Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс выразил мнение, что правительство позорит страну на международной арене. Об этом сообщает РИА "Новости". По его мнению, люди в правительстве не имеют понятия о том, "что они делают".
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Когда министр Пабрикс говорит какие-то пошлые вещи, в правительстве никто не реагирует, никто его не одергивает.
— Янис Юрканс, латвийский политикМосковский Комсомолец 15:47
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