Политика
Газета.RuЭкс-глава МИД Латвии осудил правительство за позор на весь мир
Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс выразил мнение, что правительство позорит страну на международной арене. Об этом сообщает РИА "Новости". По его мнению, люди в правительстве не имеют понятия о том, "что они делают".
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Когда министр Пабрикс говорит какие-то пошлые вещи, в правительстве никто не реагирует, никто его не одергивает.
— Янис Юрканс, латвийский политикМосковский Комсомолец вчера в 15:47
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Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
РБК вчера в 17:55
Происшествия
В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы, сообщается на сайте СУ СК по Забайкальскому краю.
РИА Новости вчера в 07:42
Политика
Замглавы Челябинска ушел в отставку
Заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Евгений Крехтунов написал заявление об отставке по собственному желанию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 00:54
Общество
Гороскоп на неделю 7 – 13 октября: Рыбы рассеяны, Девы получат деньги
Тельцы в первой половине недели смогут многое сделать для своей семьи и дома.
Амур.инфо вчера в 20:00
Политика
Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»
Lenta.ru вчера в 11:20
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг слухи о смерти актрисы
«Нет», — резко ответила она в ответ на просьбу подтвердить смерть актрисы.
Телеканал 360° вчера в 12:14
Общество
Самые высокие зарплаты в России оказались в сфере строительства
Больше всего в России получают сотрудники сферы строительства – 50,4 тысячи рублей в месяц.
VSE42.RU вчера в 23:14
Культура
Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor вчера в 07:57
Армия и оружие
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
RT на русском вчера в 22:23
Политика
Оппозиционные партии побеждают на выборах в Косово
Парламентские выборы в самопровозглашенной республики Косово в воскресенье принесли победу оппозиционным партиям, сообщают западные СМИ со ссылкой на местную избирательную комиссию.
Интерфакс вчера в 17:29
Происшествия
Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в Волоколамске
По данным управления МЧС по Московской области, пожар произошел в квартире в деревне Чисмена (входит в городской округ Волоколамский).
Известия 00:32
Общество
В России снова начнут производить кальвадос
Винзавод «Прасковейское» в Ставропольском крае начнет производство кальвадоса, сообщила начальник производственной лаборатории винзавода Наталья Алимова.
Коммерсантъ 00:59
Шоу-бизнес
Влад Топалов и Регина Тодоренко показали поклонникам 10-месячного сына
5 октября сыну Регины Тодоренко и Влада Топалова Михаилу исполнилось десять месяцев.
RuNews24.ru вчера в 08:24
Происшествия
Автобус с туристами перевернулся в Нижегородской области
Туристический автобус перевернулся в Гагинском районе Нижегородской области, сообщило региональное управление МЧС.
Ведомости вчера в 04:26
Политика
Путин заявил, что ему неинтересно положение Зеленского
Глава России Владимир Путин в разговоре с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом заявил, что ему неинтересно положение украинского коллеги Владимира Зеленского, в котором тот оказался в результате скандала в США.
Газета.Ru вчера в 14:01
Шоу-бизнес
Валерий Комиссаров: «У Бузовой есть три великих качества звезды»
Основатель проекта "Дом-2" Валерий Комиссаров в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой признался, что считает Ольгу Бузову звездой, так как у нее есть три великих необходимых для этого качества.
Дни24 вчера в 11:50
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Происшествия
В Петербурге вылетевшая на остановку иномарка насмерть сбила пешехода
На севере Петербурга на остановку общественного транспорта на проспекте Энгельса вылетел автомобиль Ford Mondeo.
Российская газета 00:34
Армия и оружие
США отказались поддержать турецкую операцию в Сирии
РИА Новости вчера в 23:33
Музыка
Сеульский филармонический оркестр совершит гастрольный тур по России
Известно, что Сеульский филармонический оркестр совершает гастрольный тур по России спустя девять лет после участия в музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга».
REGNUM 04 октября в 02:42
Здоровье
Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей
В лаках для ногтей содержатся высокотоксичные вещества, которые могут нанести непоправимый вред организму.
РИА Новости вчера в 13:02
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета 05 октября в 01:55
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия вчера в 10:30
Происшествия
Сбербанк выявил сотрудника, виновного в утечке данных клиентов
Служба безопасности Сбербанка выявила сотрудника банка — 28-летнего руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений, имевшего доступ к базам данных и попывшегося похитить клиентскую информацию.
Югополис 05 октября в 13:24
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко
Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.
StarHit.ru вчера в 10:00
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Донецка
Украинские силовики обстреляли западные окраины Донецка из минометов.
Известия вчера в 14:42
Общество
Диетолог назвала самый полезный хлеб
РИА Новости вчера в 19:51
Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
Взгляд.ру вчера в 05:40
Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
РИА Новости вчера в 08:35
Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК вчера в 22:45