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Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс выразил мнение, что правительство позорит страну на международной арене. Об этом сообщает РИА "Новости". По его мнению, люди в правительстве не имеют понятия о том, "что они делают".

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