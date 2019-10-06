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Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что члены правительства Латвии позорят страну на международной арене. Как сообщают «РИА-Новости», Юрканс заявил, что люди в правительстве «играют в государство». Он отметил, что в газетах — сплошные скандалы.

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