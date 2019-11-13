Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-глава МИД Польши дал Украине совет по возвращению Крыма

Мнение главы общественной палаты Крыма Разработка Украиной стратегий по реинтеграции и возвращению Крыма не имеет ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.
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Алексей Пушков
Совет властям Украины вернуть Донбасс и Крым через быстрый рывок к экономическому чуду... - лишён смысла. С Крымом вопрос закрыт. Да и Украине потребуются долгие годы для такого рывка.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельМосковский Комсомолец 17:39
с чего всё началось
«Это то, что нужно Украине: чтобы европейский курс привёл к росту экономики, с которым жители Донбасса и даже Крыма ногами голосовали бы за возвращение в состав Украины», — заявил
 Ващиковский.
RT на русском15:54

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Пушков оценил совет польского политика по возвращению Крыма Украине

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Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по возвращению Крыма

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Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма

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Life.ru14:32

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Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма

RT на русском15:54
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Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

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